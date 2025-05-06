Распространяли фейки об украинских пленных и срывали мобилизацию: разоблачены агенты РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, которая участвовала в проведении информационно-психологических спецопераций против Украины. В Киеве, Днепре и Хмельницком задержаны трое злоумышленников, которые работали на агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.





По данным следствия, фигуранты распространяли вражеские месседжи под видом "мнения рядовых украинцев", в частности - фейки в рамках операции "Украина пропадает без вести". Ее целью была дискредитация военно-политического руководства государства и срыв мобилизации через постановочные видео с пленными военными.

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Отмечается, что российские спецслужбы заставили восьмерых украинских военнопленных записать провокационные видеообращения с призывами не выполнять боевые приказы. Съемки проходили в следственном изоляторе Курской области, а отказ от участия наказывался пытками. Для распространения фейков также пытались привлечь родственников пленных.







Задержанные агенты не только распространяли вражеские видео в соцсетях, но и выполняли другие диверсионные задачи - в частности, получали указания по поджогу авто Сил обороны и корректировке воздушных ударов.

У задержанных изъяли компьютерную технику, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи и SIM-карты. Всем троим объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ). Рассматривается дополнительная квалификация по статье о государственной измене. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 8 лет заключения.

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