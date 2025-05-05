Комбат в Донецкой области требовал от подчиненных ежемесячные "откаты" по 40 тыс. грн за начисление "боевых" выплат. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ и ГБР при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачили в одной из бригад ВСУ в Донецкой области схему незаконного начисления повышенных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.

Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс. грн якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

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На самом деле военные не находились в районе активного боя столько времени. И, согласно порядку выплат, должны были получать повышенные выплаты исключительно за время пребывания на передовой.

Командир угрожал тем, кто отказывался платить "дань", переводом в пехоту и отправкой "на ноль".

Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тыс. грн "откатов".

Еще одну такую же он надеялся получить за апрель, но не успел этого сделать - фигуранта задержали "на горячем" во время передачи ему неправомерной выгоды.

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Задержанного доставили в Киев, где ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Он находится под стражей с альтернативой залога в 49 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







