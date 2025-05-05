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Комбат в Донецкой области требовал от подчиненных ежемесячные "откаты" по 40 тыс. грн за начисление "боевых" выплат. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ и ГБР при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачили в одной из бригад ВСУ в Донецкой области схему незаконного начисления повышенных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.

Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс. грн якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вымогал деньги у подчиненных за оформление отпусков и несообщение о СОЧ: задержан военный чиновник на Закарпатье. ФОТО

СБУ и ГБР задержали комбата, который требовал откаты от подчиненных в Донецкой области

На самом деле военные не находились в районе активного боя столько времени. И, согласно порядку выплат, должны были получать повышенные выплаты исключительно за время пребывания на передовой.

Командир угрожал тем, кто отказывался платить "дань", переводом в пехоту и отправкой "на ноль".

Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тыс. грн "откатов".

Еще одну такую же он надеялся получить за апрель, но не успел этого сделать - фигуранта задержали "на горячем" во время передачи ему неправомерной выгоды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выманивал у матери павшего воина 4000 долларов: на Львовщине Нацполиция задержала афериста. ФОТОрепортаж

Задержанного доставили в Киев, где ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Он находится под стражей с альтернативой залога в 49 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ и ГБР задержали комбата, который требовал откаты от подчиненных в Донецкой области
СБУ и ГБР задержали комбата, который требовал откаты от подчиненных в Донецкой области
СБУ и ГБР задержали комбата, который требовал откаты от подчиненных в Донецкой области
СБУ и ГБР задержали комбата, который требовал откаты от подчиненных в Донецкой области

Автор: 

СБУ (19928) Донецкая область (9756) военнослужащие (6149) ВСУ (6618) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+12
Це головна причина, чому на нас напали - суспільство за 30 років не змогло залишити совочні звичкі - тотальне воровство, дерибан, кумовстсво і пофігізм.
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05.05.2025 16:23
+9
Тю, та це скрізь так. Не від одного чув.
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05.05.2025 16:25
+8
"за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України"

потужний борцун! терміново нагородити
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05.05.2025 16:20
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"за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України"

потужний борцун! терміново нагородити
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05.05.2025 16:20 Ответить
а саме в чому було сприяння? він тихенько заспівав "віхрі враждєбніє крадуть під нами"?
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05.05.2025 16:27 Ответить
таке майже неможливе без кришування зверху,чи комбат бессмертний??😁
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05.05.2025 16:42 Ответить
буває так що гроші захмарюють розум
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05.05.2025 16:59 Ответить
Це головна причина, чому на нас напали - суспільство за 30 років не змогло залишити совочні звичкі - тотальне воровство, дерибан, кумовстсво і пофігізм.
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05.05.2025 16:23 Ответить
пускають, ще й на декілька сроків.
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05.05.2025 16:58 Ответить
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ В УКРАЇНІ НА ТРЕТИНУ ПОБІЛЬШАЛО МІЛЬЙОНЕРІВ

05 травня, 2025, 14:52

Українці задекларували на 107 млрд гривень більше, ніж торік.
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05.05.2025 17:26 Ответить
стаття з ДТ
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05.05.2025 17:28 Ответить
Ні, в Україні немає корупції... Все пішло за кордон.
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05.05.2025 16:24 Ответить
експорт чи як гівно по трубах?
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05.05.2025 16:45 Ответить
Комбат??????! Беріть вище!
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05.05.2025 16:24 Ответить
Тю, та це скрізь так. Не від одного чув.
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05.05.2025 16:25 Ответить
ДБР звиздує у Львів, так їм гарно було утікати у лютому 2022 року, а тепер бач які сміливі. Усіх кошмарять, УБД усі отрималиЮ мужні воїни уЗєлєнскага!
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05.05.2025 16:26 Ответить
в мене є, мені потрібні факти з всюди... ви ж бачити, нікому не можна вірити на слово...
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05.05.2025 16:29 Ответить
Є такий старий, ще совковий анекдот. Про бідного прикордонника, чесного митника, і Діда Мороза...
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05.05.2025 16:39 Ответить
То ти який з трох, касаб?
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05.05.2025 17:06 Ответить
Ваш коментар характеризує насамперед вас.
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05.05.2025 17:03 Ответить
Коли рожеві окуляри мозоля натруть вже пізно буде.
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05.05.2025 17:13 Ответить
Якось по×ер і на ваші мозолі, і на ваше захлинання гівном. ))
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05.05.2025 17:20 Ответить
Та бачу як похер, що коментарі строчиш. Так само як і тому зольдату юродивому, у кого всі кацапи хто не згоден із генеральною лінією зевлади. То й живи в своєму рожевому зеленому світі. Хай щастить.
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05.05.2025 17:36 Ответить
У мене є сумніви, касаб, шо так повсюди.
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05.05.2025 17:05 Ответить
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05.05.2025 17:11 Ответить
Погано працюєш, касаб.
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05.05.2025 17:31 Ответить
А назву бригади чому не назвали?Чому не розформовуєте як бригаду яка була сформована з Правого сектору?Бо владі сцикотно від націоналістів-добровольців і ще й коли їх так багато в одному місці,а ця бригада з таким комбатом підходить під загальну корупційну тенденцію в країні?Корупція в бригаді-розформовуйте,не може такого бути що один батальйон зашкварний а решта нічого не знають і святі.
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05.05.2025 16:28 Ответить
Цей комбат - ворог України. За такі злочини треба давати довічне ув"язнення з повною конфіскацією, оскільки розстріл на мсці не передбачено законодавством.
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05.05.2025 16:31 Ответить
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05.05.2025 16:32 Ответить
Про яке завершення війни може бути мова,керівний склад ЗСУ робить собі статки за рахунок війни,воюють в основному солдати,сержанти,а кіривництво тількі заробляє,бо не знає що таке небезпека,обстріли,бій,не всі звичайно,але більшість.
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05.05.2025 16:33 Ответить
Ще у нього не питали яку частку він брав собі, а яку відправляв на гору. Теж саме було в Афганістані, керівництво вимагало гроші після кожного бойового виходу. А якщо вони попадалися, то вони і були крайніми
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05.05.2025 16:37 Ответить
і не спросять,бо тссссс....то є таємниця,військова,головний козир для потужної перемоги.....бідних комбатів над бідними прокурорами,за рік по Києву зростання по мілліонерах,а якщо взяти усю Україну???
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05.05.2025 16:48 Ответить
Чому не показали обличчя героя? Черево бачимо, наїджене.
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05.05.2025 16:47 Ответить
І от спитай подібного комбата - він підтримує стале перемир'я або закінчення війни коли так карта пре?
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05.05.2025 16:49 Ответить
Ну как тебе ЯНЕЛОХ головнокомандувачь!коррупция есть?какая нах европа!вы с дерьмаком уничьтожили УКРАИНУ!ТРУПУ продали всю УКРАИНУ!!!
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05.05.2025 16:58 Ответить
Поставьте цього мудака-комбата на бруствер. З того боку його брати по розуму, йому, комбату, буде приємно.
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05.05.2025 17:04 Ответить
Какой же это комбат, это обычная тыловая крыса, на передовую без оружия!
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05.05.2025 17:05 Ответить
 
 