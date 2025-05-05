Комбат на Донеччині вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 тис. грн за нарахування "бойових" виплат. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили в одній із бригад ЗСУ у Донецькій області схему незаконного нарахування підвищених виплат.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимагав гроші у підлеглих за оформлення відпусток та неповідомлення про СЗЧ: затримано військового посадовця на Закарпатті. ФОТО

Насправді військові не перебували в районі активного бою стільки часу. І, відповідно до порядку виплат, мали отримувати підвищені виплати виключно за час перебування на передовій.

Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити "данину", переведенням у піхоту та відправленням "на нуль".

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн "відкатів".

Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити – фігуранта затримали "на гарячому" під час передачі йому неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видурював у матері полеглого воїна 4000 доларів: на Львівщині Нацполіція затримала афериста. ФОТОрепортаж

Затриманого доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Він перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







