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Новини Фото Хабарники у військових частинах
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Комбат на Донеччині вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 тис. грн за нарахування "бойових" виплат. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили в одній із бригад ЗСУ у Донецькій області схему незаконного нарахування підвищених виплат.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимагав гроші у підлеглих за оформлення відпусток та неповідомлення про СЗЧ: затримано військового посадовця на Закарпатті. ФОТО

СБУ та ДБР затримали комбата, який вимагав відкати з підлеглих на Донеччині

Насправді військові не перебували в районі активного бою стільки часу. І, відповідно до порядку виплат, мали отримувати підвищені виплати виключно за час перебування на передовій.

Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити "данину", переведенням у піхоту та відправленням "на нуль".

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн "відкатів".

Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити – фігуранта затримали "на гарячому" під час передачі йому неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видурював у матері полеглого воїна 4000 доларів: на Львівщині Нацполіція затримала афериста. ФОТОрепортаж

Затриманого доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Він перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та ДБР затримали комбата, який вимагав відкати з підлеглих на Донеччині
СБУ та ДБР затримали комбата, який вимагав відкати з підлеглих на Донеччині
СБУ та ДБР затримали комбата, який вимагав відкати з підлеглих на Донеччині
СБУ та ДБР затримали комбата, який вимагав відкати з підлеглих на Донеччині

Автор: 

СБУ (12851) Донецька область (8568) військовослужбовці (4766) ЗСУ (7580) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+13
У когось є сумніви що приблизно така сама ситуація практично всюди?
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05.05.2025 16:27
+11
Це головна причина, чому на нас напали - суспільство за 30 років не змогло залишити совочні звичкі - тотальне воровство, дерибан, кумовстсво і пофігізм.
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05.05.2025 16:23
+9
Тю, та це скрізь так. Не від одного чув.
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05.05.2025 16:25
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"за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України"

потужний борцун! терміново нагородити
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05.05.2025 16:20 Відповісти
а саме в чому було сприяння? він тихенько заспівав "віхрі враждєбніє крадуть під нами"?
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05.05.2025 16:27 Відповісти
таке майже неможливе без кришування зверху,чи комбат бессмертний??😁
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05.05.2025 16:42 Відповісти
буває так що гроші захмарюють розум
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05.05.2025 16:59 Відповісти
Це головна причина, чому на нас напали - суспільство за 30 років не змогло залишити совочні звичкі - тотальне воровство, дерибан, кумовстсво і пофігізм.
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05.05.2025 16:23 Відповісти
пускають, ще й на декілька сроків.
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05.05.2025 16:58 Відповісти
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ В УКРАЇНІ НА ТРЕТИНУ ПОБІЛЬШАЛО МІЛЬЙОНЕРІВ

05 травня, 2025, 14:52

Українці задекларували на 107 млрд гривень більше, ніж торік.
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05.05.2025 17:26 Відповісти
стаття з ДТ
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05.05.2025 17:28 Відповісти
Ні, в Україні немає корупції... Все пішло за кордон.
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05.05.2025 16:24 Відповісти
експорт чи як гівно по трубах?
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05.05.2025 16:45 Відповісти
Комбат??????! Беріть вище!
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05.05.2025 16:24 Відповісти
Тю, та це скрізь так. Не від одного чув.
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05.05.2025 16:25 Відповісти
ДБР звиздує у Львів, так їм гарно було утікати у лютому 2022 року, а тепер бач які сміливі. Усіх кошмарять, УБД усі отрималиЮ мужні воїни уЗєлєнскага!
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05.05.2025 16:26 Відповісти
в мене є, мені потрібні факти з всюди... ви ж бачити, нікому не можна вірити на слово...
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05.05.2025 16:29 Відповісти
Є такий старий, ще совковий анекдот. Про бідного прикордонника, чесного митника, і Діда Мороза...
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05.05.2025 16:39 Відповісти
То ти який з трох, касаб?
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05.05.2025 17:06 Відповісти
Ваш коментар характеризує насамперед вас.
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05.05.2025 17:03 Відповісти
Коли рожеві окуляри мозоля натруть вже пізно буде.
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05.05.2025 17:13 Відповісти
Якось по×ер і на ваші мозолі, і на ваше захлинання гівном. ))
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05.05.2025 17:20 Відповісти
Та бачу як похер, що коментарі строчиш. Так само як і тому зольдату юродивому, у кого всі кацапи хто не згоден із генеральною лінією зевлади. То й живи в своєму рожевому зеленому світі. Хай щастить.
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05.05.2025 17:36 Відповісти
У мене є сумніви, касаб, шо так повсюди.
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05.05.2025 17:05 Відповісти
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05.05.2025 17:11 Відповісти
Погано працюєш, касаб.
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05.05.2025 17:31 Відповісти
А назву бригади чому не назвали?Чому не розформовуєте як бригаду яка була сформована з Правого сектору?Бо владі сцикотно від націоналістів-добровольців і ще й коли їх так багато в одному місці,а ця бригада з таким комбатом підходить під загальну корупційну тенденцію в країні?Корупція в бригаді-розформовуйте,не може такого бути що один батальйон зашкварний а решта нічого не знають і святі.
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05.05.2025 16:28 Відповісти
Цей комбат - ворог України. За такі злочини треба давати довічне ув"язнення з повною конфіскацією, оскільки розстріл на мсці не передбачено законодавством.
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05.05.2025 16:31 Відповісти
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05.05.2025 16:32 Відповісти
Про яке завершення війни може бути мова,керівний склад ЗСУ робить собі статки за рахунок війни,воюють в основному солдати,сержанти,а кіривництво тількі заробляє,бо не знає що таке небезпека,обстріли,бій,не всі звичайно,але більшість.
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05.05.2025 16:33 Відповісти
Ще у нього не питали яку частку він брав собі, а яку відправляв на гору. Теж саме було в Афганістані, керівництво вимагало гроші після кожного бойового виходу. А якщо вони попадалися, то вони і були крайніми
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05.05.2025 16:37 Відповісти
і не спросять,бо тссссс....то є таємниця,військова,головний козир для потужної перемоги.....бідних комбатів над бідними прокурорами,за рік по Києву зростання по мілліонерах,а якщо взяти усю Україну???
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05.05.2025 16:48 Відповісти
Чому не показали обличчя героя? Черево бачимо, наїджене.
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05.05.2025 16:47 Відповісти
І от спитай подібного комбата - він підтримує стале перемир'я або закінчення війни коли так карта пре?
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05.05.2025 16:49 Відповісти
Ну как тебе ЯНЕЛОХ головнокомандувачь!коррупция есть?какая нах европа!вы с дерьмаком уничьтожили УКРАИНУ!ТРУПУ продали всю УКРАИНУ!!!
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05.05.2025 16:58 Відповісти
Поставьте цього мудака-комбата на бруствер. З того боку його брати по розуму, йому, комбату, буде приємно.
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05.05.2025 17:04 Відповісти
Какой же это комбат, это обычная тыловая крыса, на передовую без оружия!
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05.05.2025 17:05 Відповісти
 
 