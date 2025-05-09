Шпигував за оборонцями Харкова та чекав на окупацію міста: затримано інформатора РФ, - СБУ. ФОТО

Біля Харкова затримано ще одного російського інформатора, яким виявився 38-річний місцевий прихильник рашизму, який "зливав" окупантам локації Сил оборони та чекав на захоплення всього регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли залишав коментарі на підтримку Путіна у телеграм-каналах. Після дистанційного вербування ворожий поплічник почав збирати інформацію про пункти базування оборонців Харкова. Для цього він самостійно об’їжджав місцевість навколо обласного центру і приховано фіксував координати українських військ.

Читайте: Здавала ворогу локації Сил оборони у Покровську та Мирнограді: ексспівробітниці суду повідомлено про підозру, - СБУ

У СБУ зауважують, що в разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки повітряних ударів по регіону та спроб прориву російських ДРГ.

Викрито законспірований зв’язок між інформатором та його куратором з РФ. Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено телефон із доказами злочинів. Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

Читайте: Одягався у "піксель" та шпигував за ЗСУ на Сумщині: СБУ затримала агента ФСБ

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з метою надання такої інформації державі-агресору) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.