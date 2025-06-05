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Новини Затримання російських пособників
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"Зливав" локації Сил оборони ворогу: у Миколаєві затримали російського інформатора

У Миколаєві затримали ще одного зрадника

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного ворожого поплічника, який діяв в інтересах держави-агресора. Зловмисник "зливав" у ворожі Телеграм-канали локації Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБ України в Миколаївській області.

Зазначається, 46-річний різноробочий з Миколаєва передавав ворогу місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.

Маючи прокремлівські погляди, він шукав "виходи" на спецслужби РФ для співпраці у війні проти України. Для цього публікував закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Під час своїх робочих поїздок за межі міста він приховано фіксував час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України. У режимі онлайн він готував текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.

Отриману інформацію він "зливав" до Телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України.

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Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у протиправній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

Миколаїв (1815) Миколаївська область (2295) СБУ (12964) колабораціонізм (1170) Миколаївський район (76)


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Кіберполіція Запоріжжя викрила 35-річного хакера з Полтави, який зламував акаунти клієнтів міжнародної хостинг-компанії та запускав на їх серверах майнінг криптовалют, завдавши збитків на понад \$4,5 млн. Він діяв з 2018 року, часто змінював місце проживання і був активним у даркнеті. Під час обшуків вилучено техніку, хакерські скрипти та криптогаманці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ, йому загрожує до 15 років ув'язнення. https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-zaporizhzhya-vykryla-xakera-yakyj-zavdav-poterpilym-miljonni-zbytky-na-majningu-kryptovalyuty-5154/
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05.06.2025 11:57 Відповісти
Приклад нікчемності покарань в Україні, за подібні злочини, та їх збільшення!!
А стефанчук+зеленський+шмигаль, та «НЕЗЛАМНА» їх група осіб з РНБОУ, так і далі, упродовж 3 років, повномасштабної війни з московії, не вносять НАГАЛЬНИХ і НЕВІДКЛАДНИХ змін!!
Їм байдуже щодо дій таких злочинців проти Українців, це ж не їх УБИВАЮТЬ! Вони і вишиванки носять і про щось присягали з трибуни ВРУ!!?? Але, то для піплу, за сценарієм говнобородька!!
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05.06.2025 12:05 Відповісти
Чому ведуть,а не прикопують цю тварину?
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05.06.2025 12:11 Відповісти
Спину заблюрили....
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05.06.2025 12:27 Відповісти
 
 