16-річний студент коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині, - СБУ
Затримано коригувальника російських обстрілів по Полтавській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 16-річного місцевого студента, якого окупанти завербували, обіцяючи грошову винагороду.
"Основним завданням агента був пошук і верифікація координат військових об’єктів та локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, фігурант намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БпЛА.
За завданням куратора з гру агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів та надсилав інформацію куратору", - йдеться в повідомленні.
СБУ затримала юнака за місцем проживання та задокументувала його злочини. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.
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Але у будь-якому випадкові потбрібно дивитися на батьків і СБУ мають перевіряти батьків такого юного зрадника.
Бо вони не бачили майдан ні перший ні другий - їм це все до лямпочки
Тоді наступний Йовбак трохи задумається.
Атпустітє мальчіка в СССР, ізвєргі...
дебіли-какаразнци навіть не розуміють, що самі, як дешеві хвойди "віддають свій паспорт", керування своїм життям і стають "расхОдним матЄріалом", кріпаками кацапів-людожерів довіку...