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Новини Затримання коригувальників
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16-річний студент коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині, - СБУ

Студент коригував обстріли. СБУ затримала його на Полтавщині

Затримано коригувальника російських обстрілів по Полтавській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 16-річного місцевого студента, якого окупанти завербували, обіцяючи грошову винагороду.

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"Основним завданням агента був пошук і верифікація координат військових об’єктів та локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, фігурант намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БпЛА.

За завданням куратора з гру агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів та надсилав інформацію куратору", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала юнака за місцем проживання та задокументувала його злочини. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.

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Автор: 

СБУ (12964) коригування (70) Полтавська область (1137)


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Топ коментарі
+15
Що за покоління виросло? Скільки вже викрили - 14, 15, 16 , 17 18 років? Зрадник на зраднику. Діти? Вони в спину стріляти будуть тільки дай автомат і заплати.
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05.06.2025 13:11 Відповісти
+11
ДО 25 НЕ МОБІЛІЗУЄМ - бо наше майбутнє)))) А як виявляється до 25 якраз і є вата що слухає російські пісні, бє ветеранів, тікає з країни і плювати на все хотіли

Бо вони не бачили майдан ні перший ні другий - їм це все до лямпочки
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05.06.2025 13:11 Відповісти
+7
Кацапи працюють з молодьдю системно - починаючи з мільтиків кацапською, потім вони вкладаються в будь-які підліткові титток/ютуб і тд канали, вливають туди величезні зроші, розкруючи їх, втягуючи наших дітей у своє інформаційне середовище.
Але у будь-якому випадкові потбрібно дивитися на батьків і СБУ мають перевіряти батьків такого юного зрадника.
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05.06.2025 13:36 Відповісти
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Що за покоління виросло? Скільки вже викрили - 14, 15, 16 , 17 18 років? Зрадник на зраднику. Діти? Вони в спину стріляти будуть тільки дай автомат і заплати.
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05.06.2025 13:11 Відповісти
тіктокери
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05.06.2025 13:20 Відповісти
гірше
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05.06.2025 13:28 Відповісти
А шо з них! Їхні батьки обрали шута! і нічого зайвого!
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05.06.2025 13:34 Відповісти
Кацапи працюють з молодьдю системно - починаючи з мільтиків кацапською, потім вони вкладаються в будь-які підліткові титток/ютуб і тд канали, вливають туди величезні зроші, розкруючи їх, втягуючи наших дітей у своє інформаційне середовище.
Але у будь-якому випадкові потбрібно дивитися на батьків і СБУ мають перевіряти батьків такого юного зрадника.
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05.06.2025 13:36 Відповісти
у батьків, кантужених дібілізором виросли дєті, кантужені тєлєграмом. Це явище розповсюджене.
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05.06.2025 14:18 Відповісти
ДО 25 НЕ МОБІЛІЗУЄМ - бо наше майбутнє)))) А як виявляється до 25 якраз і є вата що слухає російські пісні, бє ветеранів, тікає з країни і плювати на все хотіли

Бо вони не бачили майдан ні перший ні другий - їм це все до лямпочки
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05.06.2025 13:11 Відповісти
по перше зрадники э й були. по друге там би ще до батьків придивитись на всяк випадок.
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05.06.2025 13:25 Відповісти
25 років з конфіскацією, будь ласка...
Тоді наступний Йовбак трохи задумається.
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05.06.2025 13:14 Відповісти
Раз уж см.казнь упарзднили, то ПЖ без возможности помилования. А так вообще-то - стенка.
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05.06.2025 13:17 Відповісти
Що в 16-ти річного конфісковувати? 25 років у нас нема. Просто довічне.
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05.06.2025 13:20 Відповісти
За ноги и об угол.
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05.06.2025 13:16 Відповісти
Паабєщялі луччєє в мірє марожинає.
Атпустітє мальчіка в СССР, ізвєргі...
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05.06.2025 13:17 Відповісти
Не согласен. В совке была идеология. А это современный циничный золотой спермофонд.
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05.06.2025 13:24 Відповісти
Вы читаете новости. Среди совковых старых пердунов почти нет предателей. Только молодежь.
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05.06.2025 13:27 Відповісти
Всюди в інтернеті і медіа рекламується картинка розкішного життя, а в реальності навкруги біднота і незначні перспективи, бо 30 років політики думали (і зараз продовжують думати) тільки про своїх власних дітей. Для слабких аналітичних мізків сьогоднішньої молоді це катастрофа.
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05.06.2025 13:46 Відповісти
ну і як пояснити ідіотам, що бути "забезпеченим усім" пдром - це не круто?..
дебіли-какаразнци навіть не розуміють, що самі, як дешеві хвойди "віддають свій паспорт", керування своїм життям і стають "расхОдним матЄріалом", кріпаками кацапів-людожерів довіку...
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05.06.2025 13:30 Відповісти
Їздив у сусідню область в 16 років? Цікаво, а куди батьки дивилися?
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05.06.2025 13:36 Відповісти
Повісить всю рідню на площі і не знімать а все їхнє движиме і не движиме а також статки для переселенців і ЗСУ
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05.06.2025 13:36 Відповісти
Ще не запінили?
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05.06.2025 14:05 Відповісти
....оце все виховання....хоча є такі хоч кіл на голові теши...може і вродилося з такими генами...
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05.06.2025 14:09 Відповісти
Пдрс , кацапідор
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05.06.2025 15:11 Відповісти
Люди погибли? Значит этот выродок должен сдохнуть. Повесить на площади, показать по тв. И пихуй на его возраст, другие сцыкунята должны увидеть чем заканчивается работа на козломордых.
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05.06.2025 15:15 Відповісти
 
 