16-річний студент коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині, - СБУ

Затримано коригувальника російських обстрілів по Полтавській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 16-річного місцевого студента, якого окупанти завербували, обіцяючи грошову винагороду.

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"Основним завданням агента був пошук і верифікація координат військових об’єктів та локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, фігурант намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БпЛА.

За завданням куратора з гру агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів та надсилав інформацію куратору", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала юнака за місцем проживання та задокументувала його злочини. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.

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