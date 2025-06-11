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Новини Затримання коригувальників
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Готував удари РФ по військових авіабазах: СБУ затримала коригувальника на Львівщині

Коригувальника РФ затримали на Львівщині. Подробиці від СБУ

У Львівській області затримано коригувальник російських ударів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 57-річного місцевого безробітного, якого ФСБ завербувала через Telegram-канали. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.

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"Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах.

Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував "звіт" для куратора з ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Для комунікації з рашистами чоловік використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування.

Втім, кіберфахівцям СБУ вдалося викрити зрадника та задокументувати його злочини. Чоловіка затримано за місцем проживання, у нього вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ.

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Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він  перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12986) коригування (74) Львівська область (2465)


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Вуйко хотів заробити пару рублєй. Тепер буде покараний. Всі авіабази відомі, але вони глибоко від землею - кацап не дотягнеться.
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11.06.2025 13:17 Відповісти
Якось звучить погано : готував удари РФ по військових авіабазах: СБУ затримала коригувальника на Львівщині.
Краще так : CБУ знайшло труп особи, яка готувала удари РФ по військових авіабазах. Повідомлення заграло новими фарбами. Формує стійкий оптимізм.
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11.06.2025 13:22 Відповісти
Крутіше б було: "При спробі втечі було ліквідовано..."!!!
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11.06.2025 13:42 Відповісти
Чому їх утримують не так як в Оленівці?...
А краще аннигіляція... їх не перевихує ніяка "пенецитарна" система
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11.06.2025 13:43 Відповісти
Чому живий ?
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11.06.2025 13:44 Відповісти
главно дєло - не позбавляйте їх виборчого права, це майбутній електорат партії "Явастуданєпасилал"
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11.06.2025 13:46 Відповісти
А цих коригувальників чому не чіпають?
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11.06.2025 14:00 Відповісти
 
 