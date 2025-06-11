Готував удари РФ по військових авіабазах: СБУ затримала коригувальника на Львівщині
У Львівській області затримано коригувальник російських ударів.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 57-річного місцевого безробітного, якого ФСБ завербувала через Telegram-канали. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.
"Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах.
Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував "звіт" для куратора з ФСБ", - йдеться в повідомленні.
Для комунікації з рашистами чоловік використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування.
Втім, кіберфахівцям СБУ вдалося викрити зрадника та задокументувати його злочини. Чоловіка затримано за місцем проживання, у нього вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ.
Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Краще так : CБУ знайшло труп особи, яка готувала удари РФ по військових авіабазах. Повідомлення заграло новими фарбами. Формує стійкий оптимізм.
А краще аннигіляція... їх не перевихує ніяка "пенецитарна" система