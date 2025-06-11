Готував удари РФ по військових авіабазах: СБУ затримала коригувальника на Львівщині

У Львівській області затримано коригувальник російських ударів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 57-річного місцевого безробітного, якого ФСБ завербувала через Telegram-канали. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.

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"Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах.

Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував "звіт" для куратора з ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Для комунікації з рашистами чоловік використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування.

Втім, кіберфахівцям СБУ вдалося викрити зрадника та задокументувати його злочини. Чоловіка затримано за місцем проживання, у нього вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ.

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Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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