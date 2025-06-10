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Російські автомати, снайперські гвинтівки, вибухівка: затримано 6 ділків, які продавали "трофейну" зброю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією затримала 6-х ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї у чотирьох різних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівка.

Так, у Київській області затримано двох фігурантів, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у столичному регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронець з Покровська разом зі знайомим перепродавав трофейну зброю, - ДБР. ФОТОрепортаж

СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні
СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні
СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні

У Дніпрі співробітники СБУ спільно з ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до обласного центру.

Потім знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок з побутовою технікою.

На Житомирщині затримано ще одного ділка, який вивіз з Харківського напрямку бойових дій снайперську гвинтівку російського зразка. Зловмисник заховав її у схрон на лісовому масиві та намагався продати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів продати бойові гранати та запали до них: на Тернопільщині затримали чоловіка. ФОТО

СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні
СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні
СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні
СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні
СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні

На Закарпатті затримано на торгівлі зброєю 45-річного мешканця Мукачівського району. За матеріалами справи, він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами й підшукував покупців.

За даними фактами затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні
СБУ затримала ще 6 ділків, які продавали трофейну зброю в Україні

Автор: 

зброя (7537) Нацполіція (15278) СБУ (12984)


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а до чого тут фотка із підарськими "гбр", "дпс" та "фсб", а також із аквафрешем в ******
геть берега поплутали?
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10.06.2025 16:23 Відповісти
Клоунада блд...
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10.06.2025 16:33 Відповісти
при цьому, на фото кацапський підар "групи бистрого реагирования" - підарський мобільний загін охорони, озброєний стрілецькою зброєю
щось адміни штангують...
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10.06.2025 16:35 Відповісти
дякуємо що вуха для локшини розім'яли, підемо шмарафон дивитсь
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10.06.2025 17:07 Відповісти
а кажуть не вистачає військових, піймали й на передок , зі зброєю вже обізнані
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10.06.2025 16:31 Відповісти
Сам то ти не хочеш🤣🤣🤣
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10.06.2025 16:51 Відповісти
Це вже було. Мусора сами привезли зброю і підставили когось.
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10.06.2025 16:46 Відповісти
адміни!! Гасіть косяк, виправляйте, бо Бутусова закинуть у базу Миротворці!
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10.06.2025 16:52 Відповісти
Думали, що Бога за бороду тримають, а воно, того… Вийшло, що за матню …
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10.06.2025 16:55 Відповісти
СВД є снайперською чисто умовно. ******* снайперські гвинтівки, то зовсім інше покоління.
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10.06.2025 17:26 Відповісти
 
 