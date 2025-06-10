Російські автомати, снайперські гвинтівки, вибухівка: затримано 6 ділків, які продавали "трофейну" зброю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією затримала 6-х ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї у чотирьох різних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівка.

Так, у Київській області затримано двох фігурантів, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у столичному регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.

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У Дніпрі співробітники СБУ спільно з ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до обласного центру.

Потім знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок з побутовою технікою.

На Житомирщині затримано ще одного ділка, який вивіз з Харківського напрямку бойових дій снайперську гвинтівку російського зразка. Зловмисник заховав її у схрон на лісовому масиві та намагався продати.

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На Закарпатті затримано на торгівлі зброєю 45-річного мешканця Мукачівського району. За матеріалами справи, він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами й підшукував покупців.

За даними фактами затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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