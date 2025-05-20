Хотів продати бойові гранати та запали до них: на Тернопільщині затримали чоловіка. ФОТО

У місті Борщів на Тернопільщині правоохоронці затримали жителя Хмельницької області за спробу продати дві бойові гранати й запали до них.

Про це повідомила поліція Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході оперативних заходів співробітники відділення поліції №1 міста Борщів отримали інформацію про те, що житель Хмельниччини намагається збути боєприпаси. Заробити на небезпечних предметах фігуранту завадили", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали й вилучили в нього два корпуси бойових гранат і запали до них. Вилучені речі відправили на експертизу.

"Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу", - додали в поліції.

Частина 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України передбачає покарання від трьох до семи років ув'язнення.

