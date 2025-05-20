Хотів продати бойові гранати та запали до них: на Тернопільщині затримали чоловіка. ФОТО
У місті Борщів на Тернопільщині правоохоронці затримали жителя Хмельницької області за спробу продати дві бойові гранати й запали до них.
Про це повідомила поліція Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.
"У ході оперативних заходів співробітники відділення поліції №1 міста Борщів отримали інформацію про те, що житель Хмельниччини намагається збути боєприпаси. Заробити на небезпечних предметах фігуранту завадили", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали й вилучили в нього два корпуси бойових гранат і запали до них. Вилучені речі відправили на експертизу.
"Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу", - додали в поліції.
Частина 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України передбачає покарання від трьох до семи років ув'язнення.
Ті гранати можуть бути підірвані у будь-якому місці і вбити купу невинних людей.
В кафе, на площі, у під"їді, на вулиці...
Тільки пожиттєве. Або ту гранату в дупу продавцю.
А за "підірвані у будь-якому місці" пропонуєш давати 10 по життєвих?
Чи "10 гранат у дупу"?