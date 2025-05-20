УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9472 відвідувача онлайн
Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
789 3

Хотів продати бойові гранати та запали до них: на Тернопільщині затримали чоловіка. ФОТО

У місті Борщів на Тернопільщині правоохоронці затримали жителя Хмельницької області за спробу продати дві бойові гранати й запали до них.

Про це повідомила поліція Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході оперативних заходів співробітники відділення поліції №1 міста Борщів отримали інформацію про те, що житель Хмельниччини намагається збути боєприпаси. Заробити на небезпечних предметах фігуранту завадили", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали й вилучили в нього два корпуси бойових гранат і запали до них. Вилучені речі відправили на експертизу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї в Україні: затримано п’ятьох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу", - додали в поліції.

Частина 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України передбачає покарання від трьох до семи років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті внаслідок вибуху гранати один чоловік загинув, ще один - поранений. ФОТО

На Тернопільщині чоловік намагався продати бойові гранати

Автор: 

граната (815) Нацполіція (15438) Тернопільська область (618) Борщів (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За таке треба пожиттєве.
Ті гранати можуть бути підірвані у будь-якому місці і вбити купу невинних людей.
В кафе, на площі, у під"їді, на вулиці...
Тільки пожиттєве. Або ту гранату в дупу продавцю.
показати весь коментар
20.05.2025 17:12 Відповісти
"пропозиція типіла"
А за "підірвані у будь-якому місці" пропонуєш давати 10 по життєвих?
Чи "10 гранат у дупу"?
показати весь коментар
20.05.2025 17:21 Відповісти
Та ні вапріс. Запропонуєш ти, коли десь будеш пити пивас у парку, а якесь п"янло, нарло чи просто дурло смикне за запал з купленої ним гранати.
показати весь коментар
20.05.2025 17:26 Відповісти
 
 