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Новини Фото Вибух невідомого пристрою
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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати один чоловік загинув, ще один - поранений. ФОТО

У селі Ракошино на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув один чоловік, ще один дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Як зазначають, вранці 3 травня у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району стався вибух.

Виявилось, що в будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля 50-річний закарпатець вирвав чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Він загинув на місці події, а його товариш отримав поранення та госпіталізований до лікарні.

Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

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Закарпатська область
Закарпатська область
Закарпатська область

Автор: 

вибух (4478) граната (793) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+4
найнебезпечніші воїни-патріоти на закарпатті.
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03.05.2025 15:03
+3
ехо війни,. Це лише початок, а скільки ще буде такого
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03.05.2025 15:06
+2
Там же на фото маркер від пейтбола, саморобна димова шашка, каска для пейнтбола, і далі купа слідів від обламків, таки гранату скинули. ото такий пейнтбол по синьці в квартирі.
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03.05.2025 15:00
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Там же на фото маркер від пейтбола, саморобна димова шашка, каска для пейнтбола, і далі купа слідів від обламків, таки гранату скинули. ото такий пейнтбол по синьці в квартирі.
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03.05.2025 15:00 Відповісти
найнебезпечніші воїни-патріоти на закарпатті.
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03.05.2025 15:03 Відповісти
а ще єсь щось схоже на саморобні взривні пристрої
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03.05.2025 15:04 Відповісти
ехо війни,. Це лише початок, а скільки ще буде такого
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03.05.2025 15:06 Відповісти
цей початок із 91-го є (((
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03.05.2025 15:10 Відповісти
Ніяке це не відлуння. Це два дебіли.
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03.05.2025 16:11 Відповісти
минулого тисячоліття. ну і шо за замулене фото чувака із маркером? це якийс тупий треш, або хтось фейканув.
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03.05.2025 15:14 Відповісти
і фоно тупо зафотошоплено(. "-".
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03.05.2025 15:15 Відповісти
Два дєбіла ето...
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03.05.2025 15:19 Відповісти
Зорян і Шкіряк)
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03.05.2025 15:24 Відповісти
Розваги п'яного бидла.
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03.05.2025 15:56 Відповісти
Мда... Горілка і зброя/вибухівка - речі не сумісні... Я вже не кажу про те, навіщо це все тягнути до дому
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03.05.2025 15:58 Відповісти
 
 