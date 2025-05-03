На Закарпатті внаслідок вибуху гранати один чоловік загинув, ще один - поранений. ФОТО

У селі Ракошино на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув один чоловік, ще один дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Як зазначають, вранці 3 травня у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району стався вибух.

Виявилось, що в будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля 50-річний закарпатець вирвав чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Він загинув на місці події, а його товариш отримав поранення та госпіталізований до лікарні.

Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

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