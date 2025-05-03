На Закарпатье в результате взрыва гранаты один человек погиб, еще один - ранен. ФОТО
В селе Ракошино на Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще один получил ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Как отмечают, утром 3 мая в частном доме в селе Ракошино Мукачевского района произошел взрыв.
Оказалось, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители. Во время застолья 50-летний закарпатец вырвал чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. Он погиб на месте происшествия, а его товарищ получил ранения и госпитализирован в больницу.
Событие следователи предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается досудебное расследование.
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