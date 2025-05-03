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На Закарпатье в результате взрыва гранаты один человек погиб, еще один - ранен. ФОТО

В селе Ракошино на Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще один получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Как отмечают, утром 3 мая в частном доме в селе Ракошино Мукачевского района произошел взрыв.

Оказалось, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители. Во время застолья 50-летний закарпатец вырвал чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. Он погиб на месте происшествия, а его товарищ получил ранения и госпитализирован в больницу.

Событие следователи предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается досудебное расследование.

Также смотрите: На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты. ФОТО

Закарпатская область
Закарпатская область
Закарпатская область

Автор: 

взрыв (6766) граната (1003) Закарпатская область (2587)


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Топ комментарии
+6
найнебезпечніші воїни-патріоти на закарпатті.
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03.05.2025 15:03
+3
ехо війни,. Це лише початок, а скільки ще буде такого
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03.05.2025 15:06
+2
Там же на фото маркер від пейтбола, саморобна димова шашка, каска для пейнтбола, і далі купа слідів від обламків, таки гранату скинули. ото такий пейнтбол по синьці в квартирі.
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03.05.2025 15:00
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Там же на фото маркер від пейтбола, саморобна димова шашка, каска для пейнтбола, і далі купа слідів від обламків, таки гранату скинули. ото такий пейнтбол по синьці в квартирі.
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03.05.2025 15:00 Ответить
найнебезпечніші воїни-патріоти на закарпатті.
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03.05.2025 15:03 Ответить
а ще єсь щось схоже на саморобні взривні пристрої
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03.05.2025 15:04 Ответить
ехо війни,. Це лише початок, а скільки ще буде такого
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03.05.2025 15:06 Ответить
цей початок із 91-го є (((
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03.05.2025 15:10 Ответить
Ніяке це не відлуння. Це два дебіли.
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03.05.2025 16:11 Ответить
минулого тисячоліття. ну і шо за замулене фото чувака із маркером? це якийс тупий треш, або хтось фейканув.
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03.05.2025 15:14 Ответить
і фоно тупо зафотошоплено(. "-".
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03.05.2025 15:15 Ответить
Два дєбіла ето...
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03.05.2025 15:19 Ответить
Зорян і Шкіряк)
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03.05.2025 15:24 Ответить
Розваги п'яного бидла.
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03.05.2025 15:56 Ответить
Мда... Горілка і зброя/вибухівка - речі не сумісні... Я вже не кажу про те, навіщо це все тягнути до дому
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03.05.2025 15:58 Ответить
 
 