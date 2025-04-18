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На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты. ФОТО

В селе Лалово Мукачевского района на Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин. Как предварительно установили правоохранители, трагедия произошла во время распития алкоголя - один из мужчин вытащил чеку из гранаты Ф-1, что и привело к взрыву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Накануне в полицию позвонила 46-летняя жительница Берегово, обнаружившая тела своего мужа и брата в доме в Лалово. Следователи подтвердили, что мужчины погибли в результате детонации боеприпаса.

При осмотре места происшествия были обнаружены рычаг и кольцо с чекой к подрывнику. Полицейские также осмотрели прилегающие территории и опросили жителей соседних домов. Последние рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию с данной информацией никто не обращался.

По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Следствие продолжается.

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Взрыв гранаты на Закарпатье
Взрыв гранаты на Закарпатье
Взрыв гранаты на Закарпатье

Автор: 

взрыв (6739) граната (998) Закарпатская область (2585) Мукачевский район (4) Лалово (1)


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Лауреати премії Дарвіна не закінчаться ніколи, добре хоч сторонні люди не постраждали,.
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18.04.2025 12:41 Ответить
ну и хер ними
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18.04.2025 12:51 Ответить
Після другої чеченської якийсь капітан на москві під час п'янки посварився з дружиною і кинув в неї гранату Ф1. В результаті вся родина загимнула. Це таке собі "відлуння війни".
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18.04.2025 13:27 Ответить
Після аійни так буде повсюди, нажаль.
Люди повернуться додому злі, з відчуттям що їх зрадили. І з птрс
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18.04.2025 16:08 Ответить
 
 