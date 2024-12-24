Подвыпивший мужчина взорвал гранату в доме на Киевщине, в результате чего пострадали два человека: ему сообщено о подозрении. ФОТО

В Бучанском районе Киевской области 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время спора со своей сестрой и ее знакомым бросил в их сторону гранату.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"На днях в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов села Гавронщина. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что между 31-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт со своей сестрой и ее знакомым. После чего злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону присутствующих", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что в результате происшествия пострадали два человека: мужчина получил посеченные раны тела, а женщина - контузию и осколочные ранения ноги, однако после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. Злоумышленник также получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.

Сообщается, что мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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