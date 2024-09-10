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Мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома на Полтавщине, трое раненых, - Нацполиция

граната

В Гребенке Полтавской области мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома. Есть пострадавшие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Взрыв произошел около четырех часов утра.

Полицейские установили, что во дворе пятиэтажного дома 28-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения, бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей (1989, 1986, 1992 годов рождения), которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

Мужчине объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса:

  • частью 4 статьи 296 - "Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"
  • частью 1 статьи 263 - "Незаконное хранение, приобретение боевых припасов"

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина взорвал гранату на входе в магазин в Лубнах на Полтавщине: Он погиб, 3 человека ранены. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

граната (998) Нацполиция (16458) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+9
Бухати і матюкатись на весь двір.
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10.09.2024 18:39
+4
Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців Джерело:

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10.09.2024 18:03
+4
"...Вибух стався близько четвертої години ранку...."

Хто рано встає, тому...

Що можна робити в альтанці близько четвертої години ранку?
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10.09.2024 18:22
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Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців Джерело:

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10.09.2024 18:03 Ответить
Прям вангую: троє познущались з четвертого, той витяг гранату, відійшов і помстився....
На кой ляж тягнуть залізяччя з ЛБЗ - для мене загадка. Мабуть, я дуже давно в армії і від всього того смертовбивчого у відпустці намагаюсь бути якнайдалі
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10.09.2024 18:05 Ответить
комендантська година по бую?
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10.09.2024 18:05 Ответить
Розповзлися гранати по краіні
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10.09.2024 18:07 Ответить
на жаль таке ще надовго , додайте ще гектари замінованої террторії
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10.09.2024 18:10 Ответить
Вчора писали шо і в Лубнах на Полтавщині в магазині АТБ якийсь недоумок теж саме зробив.
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10.09.2024 18:14 Ответить
Поліцейські встановили, що у дворі п'ятиповерхового будинку 28-річний чоловік, який перебував у стані сп'яніння, кинув . Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік.

каліки, напевно ..
гранатами граються, бухають,
на фронт таких не беруть..
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10.09.2024 18:21 Ответить
А можливо з фронту прийшли вже.
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10.09.2024 19:11 Ответить
ага, пішли.. потім прийшли..
туди-сюди..
гранатами ще вдосталь не награлись...
таке малоймовірно..
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10.09.2024 20:29 Ответить
"...Вибух стався близько четвертої години ранку...."

Хто рано встає, тому...

Що можна робити в альтанці близько четвертої години ранку?
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10.09.2024 18:22 Ответить
Бухати і матюкатись на весь двір.
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10.09.2024 18:39 Ответить
Точно! А то я вже подумав, що то випускники після останнього дзвінка зустрічали схід сонця.
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10.09.2024 18:48 Ответить
Мабуть це побічна дія війни. Люди оскотинюються і одразу за найменшої можливості випліскують злість таким як в новині чином.
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10.09.2024 19:13 Ответить
Оружие почти не стреляет а с гранатами таки беда.
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10.09.2024 20:12 Ответить
 
 