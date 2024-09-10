Мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома на Полтавщине, трое раненых, - Нацполиция

В Гребенке Полтавской области мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома. Есть пострадавшие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Взрыв произошел около четырех часов утра.

Полицейские установили, что во дворе пятиэтажного дома 28-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения, бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей (1989, 1986, 1992 годов рождения), которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

Мужчине объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса:

частью 4 статьи 296 - "Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"

частью 1 статьи 263 - "Незаконное хранение, приобретение боевых припасов"

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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