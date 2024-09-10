Мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома на Полтавщине, трое раненых, - Нацполиция
В Гребенке Полтавской области мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома. Есть пострадавшие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Взрыв произошел около четырех часов утра.
Полицейские установили, что во дворе пятиэтажного дома 28-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения, бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей (1989, 1986, 1992 годов рождения), которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу, угрозы их жизни нет.
Мужчине объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса:
- частью 4 статьи 296 - "Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"
- частью 1 статьи 263 - "Незаконное хранение, приобретение боевых припасов"
Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Топ комментарии
+9 Beta Human
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+4 kergudu barbambiya
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+4 Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий10.09.2024 18:22
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На кой ляж тягнуть залізяччя з ЛБЗ - для мене загадка. Мабуть, я дуже давно в армії і від всього того смертовбивчого у відпустці намагаюсь бути якнайдалі
каліки, напевно ..
гранатами граються, бухають,
на фронт таких не беруть..
туди-сюди..
гранатами ще вдосталь не награлись...
таке малоймовірно..
Хто рано встає, тому...
Що можна робити в альтанці близько четвертої години ранку?