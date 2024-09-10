Чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку на Полтавщині, троє поранених, - Нацполіція

У Гребінці Полтавської області чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку. Є постраждалі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Полтавській області.

Вибух стався близько четвертої години ранку.

Поліцейські встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку 28-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні, загрози їх життю немає.

Чоловікові оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу:

частиною 4 статті 296 - "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"

частиною 1 статті 263 - "Незаконне зберігання, придбання бойових припасів"

Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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