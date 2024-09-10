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Чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку на Полтавщині, троє поранених, - Нацполіція

граната

У Гребінці Полтавської області чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку. Є постраждалі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Полтавській області.

Вибух стався близько четвертої години ранку. 

Поліцейські встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку 28-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні, загрози їх життю немає.

Чоловікові оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу:

  • частиною 4 статті 296 - "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"
  • частиною 1 статті 263 - "Незаконне зберігання, придбання бойових припасів"

Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвав гранату на вході у магазин в Лубнах на Полтавщині: Він загинув, 3 особи поранено. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

граната (789) Нацполіція (15163) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+9
Бухати і матюкатись на весь двір.
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10.09.2024 18:39
+4
Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців Джерело:

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10.09.2024 18:03
+4
"...Вибух стався близько четвертої години ранку...."

Хто рано встає, тому...

Що можна робити в альтанці близько четвертої години ранку?
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10.09.2024 18:22
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Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців Джерело:

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10.09.2024 18:03 Відповісти
Прям вангую: троє познущались з четвертого, той витяг гранату, відійшов і помстився....
На кой ляж тягнуть залізяччя з ЛБЗ - для мене загадка. Мабуть, я дуже давно в армії і від всього того смертовбивчого у відпустці намагаюсь бути якнайдалі
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10.09.2024 18:05 Відповісти
комендантська година по бую?
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10.09.2024 18:05 Відповісти
Розповзлися гранати по краіні
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10.09.2024 18:07 Відповісти
на жаль таке ще надовго , додайте ще гектари замінованої террторії
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10.09.2024 18:10 Відповісти
Вчора писали шо і в Лубнах на Полтавщині в магазині АТБ якийсь недоумок теж саме зробив.
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10.09.2024 18:14 Відповісти
Поліцейські встановили, що у дворі п'ятиповерхового будинку 28-річний чоловік, який перебував у стані сп'яніння, кинув . Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік.

каліки, напевно ..
гранатами граються, бухають,
на фронт таких не беруть..
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10.09.2024 18:21 Відповісти
А можливо з фронту прийшли вже.
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10.09.2024 19:11 Відповісти
ага, пішли.. потім прийшли..
туди-сюди..
гранатами ще вдосталь не награлись...
таке малоймовірно..
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10.09.2024 20:29 Відповісти
"...Вибух стався близько четвертої години ранку...."

Хто рано встає, тому...

Що можна робити в альтанці близько четвертої години ранку?
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10.09.2024 18:22 Відповісти
Бухати і матюкатись на весь двір.
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10.09.2024 18:39 Відповісти
Точно! А то я вже подумав, що то випускники після останнього дзвінка зустрічали схід сонця.
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10.09.2024 18:48 Відповісти
Мабуть це побічна дія війни. Люди оскотинюються і одразу за найменшої можливості випліскують злість таким як в новині чином.
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10.09.2024 19:13 Відповісти
Оружие почти не стреляет а с гранатами таки беда.
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10.09.2024 20:12 Відповісти
 
 