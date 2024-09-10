Чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку на Полтавщині, троє поранених, - Нацполіція
У Гребінці Полтавської області чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку. Є постраждалі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Полтавській області.
Вибух стався близько четвертої години ранку.
Поліцейські встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку 28-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні, загрози їх життю немає.
Чоловікові оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу:
- частиною 4 статті 296 - "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"
- частиною 1 статті 263 - "Незаконне зберігання, придбання бойових припасів"
Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Топ коментарі
+9 Beta Human
показати весь коментар10.09.2024 18:39
+4 kergudu barbambiya
показати весь коментар10.09.2024 18:03
+4 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар10.09.2024 18:22
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На кой ляж тягнуть залізяччя з ЛБЗ - для мене загадка. Мабуть, я дуже давно в армії і від всього того смертовбивчого у відпустці намагаюсь бути якнайдалі
каліки, напевно ..
гранатами граються, бухають,
на фронт таких не беруть..
туди-сюди..
гранатами ще вдосталь не награлись...
таке малоймовірно..
Хто рано встає, тому...
Що можна робити в альтанці близько четвертої години ранку?