УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12455 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 891 32

Чоловік підірвав гранату на вході у магазин в Лубнах на Полтавщині: Він загинув, 3 особи поранено. ВIДЕО (оновлено)

Увечері, 8 вересня, у Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля вхідних дверей супермаркету. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Від розриву боєприпасу чоловік помер на місці події.

Джерела видання заявили, що це сталося біля одного з магазинів "АТБ". Також уламкові поранення дістали 3 особи, їх забрали медики для надання допомоги.

Читайте: На Одещині чоловік кинув гранату в гараж з людьми: Троє постраждалих, зловмисника затримано, - Нацполіція. ФОТО

Водночас у Департаменті комунікації Нацполіції повідомили, що до правоохоронців звернули медики, які розповіли, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей

"У ході проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку. Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу", - заявив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Відкрито провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Водночас за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте: Росіяни заявляють про вибух та пожежу на майданчику для зберігання палива у Бєлгородській області після атаки українського БпЛА. ФОТО

Автор: 

вибух (4484) граната (794) Лубни (12) Полтавська область (1122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Справа не в війні, а в мізках. Та й сама війна породжена мізками.
показати весь коментар
09.09.2024 11:01
+5
На жаль такий випадок не перший і не останній... Війна...
показати весь коментар
09.09.2024 10:46
+4
Лубни розташовані на річці Сула. Населення міста становить приблизно 52,218 осіб.

як, каже автор: поліції мільйон.
показати весь коментар
09.09.2024 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жаль такий випадок не перший і не останній... Війна...
показати весь коментар
09.09.2024 10:46 Відповісти
Справа не в війні, а в мізках. Та й сама війна породжена мізками.
показати весь коментар
09.09.2024 11:01 Відповісти
Ти хочеш сказати, що до 2014-го таких випадків було стільки скільки зараз?
показати весь коментар
09.09.2024 11:48 Відповісти
Іване, ми знайомі? А хочу сказати, що мізків обмаль у людей. Достатньо?
показати весь коментар
09.09.2024 11:50 Відповісти
Так, мізків обмаль. Але на тих у кого природа ними обділила легко накладуються жахіття війни, плюс легкість доступу до зброї, яку, на жаль тягнуть з регіонів бойових дій. На жаль на фронт теж попадають люди з обмеженнями, не фізичними... Далі не буду говорити, розумієте про що я...
показати весь коментар
09.09.2024 13:25 Відповісти
Лубни розташовані на річці Сула. Населення міста становить приблизно 52,218 осіб.

як, каже автор: поліції мільйон.
показати весь коментар
09.09.2024 10:46 Відповісти
Ti o chom ?
показати весь коментар
09.09.2024 10:52 Відповісти
в Україні так кажуть (і я так кажу) "мільон" чи "мільярд", коли мається на увазі - "багато".. це ж просто іронія, образ-спосіб подачі інформації.. на Полтавщині (та й не тільки) і не такі, дуже "смачні" вислови, можна почути..
показати весь коментар
09.09.2024 11:05 Відповісти
Дивний в нас нарід з його ''іронією''. Ржом далі.
показати весь коментар
09.09.2024 11:08 Відповісти
одна з нас (і одна з найкращих), і звісно, не зєлін нА-ріт, - Леся Українка: "..Щоб не плакать, я сміялась.." ...
показати весь коментар
09.09.2024 11:19 Відповісти
Автор відео 100 років не бачив самопідриву гранатою в місцевому атб, тому трохи гіперболізував.
показати весь коментар
09.09.2024 11:07 Відповісти
Від таких вчинків людей, не вбереже страховий поліс!!
показати весь коментар
09.09.2024 10:47 Відповісти
Від вчинків білих і пухнастих людей на виборах почалася війна.
показати весь коментар
09.09.2024 11:11 Відповісти
мабуть ПТСР
показати весь коментар
09.09.2024 10:53 Відповісти
мабуть якійсь наркоман, якому пообіцяли, як і у випадку з підпалом військових автомобілів, 5 тисяч, якщо підірвеш гранату..., тільки забули попередити, що він їх може й не отримати....
показати весь коментар
09.09.2024 11:01 Відповісти
і це можливо
показати весь коментар
09.09.2024 11:04 Відповісти
якщо ви натякаєте на бившого військового з ПТСР то це навряд - там до автоматизму доведено, майже на рівні інстинкту користування гранатою і скоріш було б три трупи і один вцілілий
показати весь коментар
09.09.2024 18:25 Відповісти
Nu posttravmatic nazal niizbezhati
показати весь коментар
09.09.2024 10:54 Відповісти
За уточненою інформацією від правоохоронців, вибух пролунав близько 23:00 на вулиці Монастирській. Місцевий 53-річний чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей. Поранені ― 1982-го, 1983-го та 1993-го років народження.

Сам підозрюваний втік із місця події. Його тіло без ознак життя виявили неподалік із численними пораненнями, ймовірно, від вибуху вибухонебезпечного предмета. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.
показати весь коментар
09.09.2024 11:10 Відповісти
Видно не втік...
показати весь коментар
09.09.2024 11:13 Відповісти
Втік, але неподалік...
показати весь коментар
09.09.2024 11:55 Відповісти
Група із трьох людей сказала, що четвертий в такій справі (натраіх) зайвий, бо у четвертого нема грошей. Але у четвертого була граната...
показати весь коментар
09.09.2024 11:59 Відповісти
Краще б в ОПу кинув.
показати весь коментар
09.09.2024 11:12 Відповісти
Мабуть ворогів побачив близенько а в кишені граната завалялась
показати весь коментар
09.09.2024 11:12 Відповісти
Ага йдеш такий до АТБ з гранатою в кишені.. ну а раптом там москалі та ще й покурити попросять, а ти не палиш та цігарок нема
показати весь коментар
09.09.2024 18:31 Відповісти
Сметун-самоліквідатор.
показати весь коментар
09.09.2024 11:18 Відповісти
Якщо "бомбіст" "кинув гранату у групу людей", а сам втік, то як він загинув, а люди лише постраждали?
показати весь коментар
09.09.2024 14:57 Відповісти
Треба тікати😡
показати весь коментар
09.09.2024 18:03 Відповісти
 
 