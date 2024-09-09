Чоловік підірвав гранату на вході у магазин в Лубнах на Полтавщині: Він загинув, 3 особи поранено. ВIДЕО (оновлено)

Увечері, 8 вересня, у Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля вхідних дверей супермаркету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Від розриву боєприпасу чоловік помер на місці події.

Джерела видання заявили, що це сталося біля одного з магазинів "АТБ". Також уламкові поранення дістали 3 особи, їх забрали медики для надання допомоги.

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Водночас у Департаменті комунікації Нацполіції повідомили, що до правоохоронців звернули медики, які розповіли, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей

"У ході проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку. Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу", - заявив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Відкрито провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Водночас за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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