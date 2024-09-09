Мужчина взорвал гранату на входе в магазин в Лубнах Полтавской области: Он погиб, 3 человека ранены. ВИДЕО (обновлено)

Вечером, 8 сентября, в Лубнах на Полтавщине мужчина взорвал гранату у входной двери супермаркета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

От разрыва боеприпаса мужчина скончался на месте происшествия.

Источники издания заявили, что это произошло возле одного из магазинов "АТБ". Также осколочные ранения получили 3 человека, их забрали медики для оказания помощи.

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В Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что к правоохранителям обратились медики, которые рассказали, что по улице Монастырской в ​​городе Лубны рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий, полицейские установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся в неизвестном направлении". В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения. Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили недалеко от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – заявил начальник Лубенского райотдела полиции Евгений Карпец.

Открыто производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Окончено покушение на убийство двух или более человек) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.