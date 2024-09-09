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Мужчина взорвал гранату на входе в магазин в Лубнах Полтавской области: Он погиб, 3 человека ранены. ВИДЕО (обновлено)

Вечером, 8 сентября, в Лубнах на Полтавщине мужчина взорвал гранату у входной двери супермаркета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

От разрыва боеприпаса мужчина скончался на месте происшествия.

Источники издания заявили, что это произошло возле одного из магазинов "АТБ". Также осколочные ранения получили 3 человека, их забрали медики для оказания помощи.

Читайте: В Одесской области мужчина бросил гранату в гараж с людьми: Трое пострадавших, злоумышленник задержан, - Нацполиция. ФОТО

В Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что к правоохранителям обратились медики, которые рассказали, что по улице Монастырской в ​​городе Лубны рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий, полицейские установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся в неизвестном направлении". В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения. Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили недалеко от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – заявил начальник Лубенского райотдела полиции Евгений Карпец.

Открыто производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Окончено покушение на убийство двух или более человек) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

взрыв (6772) граната (1003) Лубны (15) Полтавская область (1165)


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Топ комментарии
+7
Справа не в війні, а в мізках. Та й сама війна породжена мізками.
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09.09.2024 11:01
+5
На жаль такий випадок не перший і не останній... Війна...
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09.09.2024 10:46
+4
Лубни розташовані на річці Сула. Населення міста становить приблизно 52,218 осіб.

як, каже автор: поліції мільйон.
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09.09.2024 10:46
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На жаль такий випадок не перший і не останній... Війна...
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09.09.2024 10:46 Ответить
Справа не в війні, а в мізках. Та й сама війна породжена мізками.
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09.09.2024 11:01 Ответить
Ти хочеш сказати, що до 2014-го таких випадків було стільки скільки зараз?
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09.09.2024 11:48 Ответить
Іване, ми знайомі? А хочу сказати, що мізків обмаль у людей. Достатньо?
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09.09.2024 11:50 Ответить
Так, мізків обмаль. Але на тих у кого природа ними обділила легко накладуються жахіття війни, плюс легкість доступу до зброї, яку, на жаль тягнуть з регіонів бойових дій. На жаль на фронт теж попадають люди з обмеженнями, не фізичними... Далі не буду говорити, розумієте про що я...
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09.09.2024 13:25 Ответить
Лубни розташовані на річці Сула. Населення міста становить приблизно 52,218 осіб.

як, каже автор: поліції мільйон.
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09.09.2024 10:46 Ответить
Ti o chom ?
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09.09.2024 10:52 Ответить
в Україні так кажуть (і я так кажу) "мільон" чи "мільярд", коли мається на увазі - "багато".. це ж просто іронія, образ-спосіб подачі інформації.. на Полтавщині (та й не тільки) і не такі, дуже "смачні" вислови, можна почути..
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09.09.2024 11:05 Ответить
Дивний в нас нарід з його ''іронією''. Ржом далі.
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09.09.2024 11:08 Ответить
одна з нас (і одна з найкращих), і звісно, не зєлін нА-ріт, - Леся Українка: "..Щоб не плакать, я сміялась.." ...
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09.09.2024 11:19 Ответить
Автор відео 100 років не бачив самопідриву гранатою в місцевому атб, тому трохи гіперболізував.
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09.09.2024 11:07 Ответить
Від таких вчинків людей, не вбереже страховий поліс!!
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09.09.2024 10:47 Ответить
Від вчинків білих і пухнастих людей на виборах почалася війна.
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09.09.2024 11:11 Ответить
мабуть ПТСР
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09.09.2024 10:53 Ответить
мабуть якійсь наркоман, якому пообіцяли, як і у випадку з підпалом військових автомобілів, 5 тисяч, якщо підірвеш гранату..., тільки забули попередити, що він їх може й не отримати....
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09.09.2024 11:01 Ответить
і це можливо
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09.09.2024 11:04 Ответить
якщо ви натякаєте на бившого військового з ПТСР то це навряд - там до автоматизму доведено, майже на рівні інстинкту користування гранатою і скоріш було б три трупи і один вцілілий
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09.09.2024 18:25 Ответить
Nu posttravmatic nazal niizbezhati
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09.09.2024 10:54 Ответить
За уточненою інформацією від правоохоронців, вибух пролунав близько 23:00 на вулиці Монастирській. Місцевий 53-річний чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей. Поранені ― 1982-го, 1983-го та 1993-го років народження.

Сам підозрюваний втік із місця події. Його тіло без ознак життя виявили неподалік із численними пораненнями, ймовірно, від вибуху вибухонебезпечного предмета. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.
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09.09.2024 11:10 Ответить
Видно не втік...
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09.09.2024 11:13 Ответить
Втік, але неподалік...
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09.09.2024 11:55 Ответить
Група із трьох людей сказала, що четвертий в такій справі (натраіх) зайвий, бо у четвертого нема грошей. Але у четвертого була граната...
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09.09.2024 11:59 Ответить
Краще б в ОПу кинув.
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09.09.2024 11:12 Ответить
Мабуть ворогів побачив близенько а в кишені граната завалялась
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09.09.2024 11:12 Ответить
Ага йдеш такий до АТБ з гранатою в кишені.. ну а раптом там москалі та ще й покурити попросять, а ти не палиш та цігарок нема
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09.09.2024 18:31 Ответить
Сметун-самоліквідатор.
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09.09.2024 11:18 Ответить
Якщо "бомбіст" "кинув гранату у групу людей", а сам втік, то як він загинув, а люди лише постраждали?
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09.09.2024 14:57 Ответить
Треба тікати😡
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09.09.2024 18:03 Ответить
 
 