Росіяни заявляють про вибух та пожежу на майданчику для зберігання палива у Бєлгородській області після атаки українського БпЛА. ФОТО

Губернатор Бєлгородської області РФ Вʼячеслав Гладков заявив, що український безпілотник атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району. Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі. Інформація про наслідки уточнюється. Усі оперативні служби працюють на місці", - написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

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