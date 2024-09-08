УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11212 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 319 34

Росіяни заявляють про вибух та пожежу на майданчику для зберігання палива у Бєлгородській області після атаки українського БпЛА. ФОТО

Губернатор Бєлгородської області РФ Вʼячеслав Гладков заявив, що український безпілотник атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району. Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі. Інформація про наслідки уточнюється. Усі оперативні служби працюють на місці", - написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Пост Гладкова

Дивіться: Сили оборони уразили замасковану гармату окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4206) вибух (4483) Бєлгород (509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
08.09.2024 21:12
+13
показати весь коментар
08.09.2024 21:35
+8
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить.
показати весь коментар
08.09.2024 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.09.2024 21:03 Відповісти
Бавовна бєлгород не спить, не спить і Ольга Пєтровна
показати весь коментар
08.09.2024 21:27 Відповісти
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить.
показати весь коментар
08.09.2024 21:07 Відповісти
Та то Люкс!!
показати весь коментар
08.09.2024 21:10 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 21:12 Відповісти
Щось давненько великі сховища нафтопродуктів не атакуємо.
Як і НПЗ!
показати весь коментар
08.09.2024 21:16 Відповісти
може закінчилися?
показати весь коментар
08.09.2024 21:22 Відповісти
Або договорняки!
показати весь коментар
08.09.2024 22:51 Відповісти
нема сенсу в них тих НПЗ та сховищ як гомна. прильот дрончика з зарядом 15 гк нічого не вирішить. ракетами ніхто ніколи не дозволить бити по кацапстану. так що якось так
показати весь коментар
08.09.2024 21:22 Відповісти
Нам заборонили бити Сапсанами по росії?
показати весь коментар
08.09.2024 21:37 Відповісти
Коли сапсан прилетів на россію ? є яксь конкретні данні ураження сапсанами якіхсь обїєктів на теріторії кацапстану?
показати весь коментар
08.09.2024 21:46 Відповісти
Ніколи не прилітав, бо патнери заборонили.
показати весь коментар
08.09.2024 22:06 Відповісти
Не мели дурниць! "Сапсан" - українська розробка! А власною зброєю нам ніхто нічого не забороняє бить Просто наші "Сапсани" "Блазень" у асфальт перетворив!
показати весь коментар
09.09.2024 00:29 Відповісти
Здється мені, то був сарказм )
показати весь коментар
09.09.2024 08:49 Відповісти
скудово знаєш? сам колупався в тому овні?
Звичайно нафтобаза це не морські пісок - сотня-дві,
НПЗ і того на пальцях рук та ніг можна перерахувати.
Як визжав на відео москаль "МІ ЕТО НПЗ пятнадцать (15) ЛЕТ СТРОІЛІ!!!! СССООООССС!!!" 🤣
показати весь коментар
08.09.2024 21:37 Відповісти
візг бухого москаля дуже вагомий аргумнт. ми їм пару раз в місяйь бочку с горючкою палимо, вони ракетами кожну неділю зноять наші ГЄС ТЕЦ підприємства . та просто житлові висотки . різницю відчуваєте?
показати весь коментар
08.09.2024 21:43 Відповісти
Думаєш ще якійсь ТЕЦ та ГЕС в Україні працюють?
Навіщо кацапам по них тоді стріляти?
Що пропонуєш не стріляти в кацапів?
показати весь коментар
08.09.2024 21:46 Відповісти
чим бити ? асфальтом? чи кидатись саперними лопатами як пропонував пан кулеба?
показати весь коментар
08.09.2024 21:49 Відповісти
Нафтобаз багато, нпз - кілька десятків. Нема сенсу верзти ×ерню, яку легко перевірити.
показати весь коментар
08.09.2024 22:36 Відповісти
у європейській частині рф кількість крупних НПЗ, які знаходяться у досяжності наших БПЛА - дванадцять (сумарна потужність переробки 150+ млн тон) + три самарська група (сумарна потужність переробки 24 млн тон) + п'ять краснодарський край (сумарна потужність переробки 26 млн тон). Всього 20 НПЗ сумарною теоретичною потужністю переробки близько 200 мільйонів тон сирої нафти на рік. це близько 60% загальної переробки в рф. На всі неодноразово прилітало, тому зараз ця кількість відчутно нижче І це не враховуючи останніх крупних аварій на Омському та Ухтинському НПЗ.
Щодо крупних баз ФГКУ комбінатів Росрезерва (накшталт згорівшого "кавказа" у Пролєтарскє), то їх діючих у європєйскій частині до Башкортостану десь близько тридцяти. Ну ще можно докинути сюди до десятка крупних резервуарних парків перевалочних терміналів.
вася про це уявлення зеленого не має, тому нема сенсу дискутувати з невігласами, які заскакують сюди накинути лайна на вентилятор.
показати весь коментар
09.09.2024 07:29 Відповісти
В одній тільк4и бочці, які горять на фото - пального для роботи тракторної бригади на два тижні Або для заправки танкового батальйону А коли вона згоріла - то не тільки пальне згоріло - але й бочка А її чимось замінить треба Про "тактику тисячі порізів" колись чув? Кацапам воювать на чомусь треба А також урожай збирать та вивозить А тут не тільки пальне втрачене - а й місце для його зберігання! ТИ від цього "далекий" А люди, що такими речами займаються - це прекрасно знають та розуміють!
показати весь коментар
09.09.2024 00:37 Відповісти
на фото - РГСН-100 (ємність 100 кубів). У Ютановкє на цій базі було двадцять таких резервуарів щільненько у два ряди з проходами між ними у 3-4 метри. Всього парк на 200 тисячі кубів. Для танкового батальйону трохи забагато, не кажу вже про тракторну бригаду. Гарантовано там згоріло все. Враховуючи відстань до кордону у 25 кілометрів, ця база була важливою для постачання палива на окуповані теріторії і на ЛБЗ. Це був дуже вигідний обмін - два дрони літакового типу з б\ч у 20 кг на сховище палива у 2 тисячі кубів.
А щось доказувати невігласам на кшталт васі, який несе зрадойобську пургу і уявлення не має ні про НПЗ, ні про нафтобази на теріторії ворога - справа вкрай невдячна.
показати весь коментар
09.09.2024 06:26 Відповісти
обдруківка - * Всього парк на 2 тисячі кубів.
показати весь коментар
09.09.2024 06:29 Відповісти
Та я так приблизно написав! Танк бере десь півтори тисячі літрів Танковий батальйон - 33 танка
показати весь коментар
09.09.2024 08:33 Відповісти
ну так, це повна заправка чотирьох танкових батальйонів.
показати весь коментар
09.09.2024 08:42 Відповісти
із крупних нафтобаз - десять днів тому ФГКУ комбінат "Зєніт" в Кіровській області з резервуарним парком 50 РВСів.
Остання на НПЗ (доречі дуже вдала) - у Капотні вісім днів тому.
показати весь коментар
09.09.2024 07:49 Відповісти
То Українська демократія завітала до ПММ орків.
показати весь коментар
08.09.2024 21:18 Відповісти
Ядреного топлива ?
показати весь коментар
08.09.2024 21:19 Відповісти
Я пошел спать .Не будить! Не кантовать! При тревоге выносить первым!!!
показати весь коментар
08.09.2024 21:24 Відповісти
Та не, все беспилотники сбивают, то там курили.
показати весь коментар
08.09.2024 21:28 Відповісти
Горить Автоваз. Калін не буде, одні пельмєні і многа дров.
показати весь коментар
08.09.2024 21:30 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 21:35 Відповісти
Брехня..самі палять щоб кричати"Громадяни рятуйте"..
показати весь коментар
08.09.2024 23:40 Відповісти
 
 