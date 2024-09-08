Росіяни заявляють про вибух та пожежу на майданчику для зберігання палива у Бєлгородській області після атаки українського БпЛА. ФОТО
Губернатор Бєлгородської області РФ Вʼячеслав Гладков заявив, що український безпілотник атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району. Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі. Інформація про наслідки уточнюється. Усі оперативні служби працюють на місці", - написав Гладков у своєму телеграм-каналі.
Топ коментарі
+13 Виталий #548501
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+13 Перехватчик
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+8 Здоровенькі Були
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Як і НПЗ!
Звичайно нафтобаза це не морські пісок - сотня-дві,
НПЗ і того на пальцях рук та ніг можна перерахувати.
Як визжав на відео москаль "МІ ЕТО НПЗ пятнадцать (15) ЛЕТ СТРОІЛІ!!!! СССООООССС!!!" 🤣
Навіщо кацапам по них тоді стріляти?
Що пропонуєш не стріляти в кацапів?
Щодо крупних баз ФГКУ комбінатів Росрезерва (накшталт згорівшого "кавказа" у Пролєтарскє), то їх діючих у європєйскій частині до Башкортостану десь близько тридцяти. Ну ще можно докинути сюди до десятка крупних резервуарних парків перевалочних терміналів.
вася про це уявлення зеленого не має, тому нема сенсу дискутувати з невігласами, які заскакують сюди накинути лайна на вентилятор.
А щось доказувати невігласам на кшталт васі, який несе зрадойобську пургу і уявлення не має ні про НПЗ, ні про нафтобази на теріторії ворога - справа вкрай невдячна.
Остання на НПЗ (доречі дуже вдала) - у Капотні вісім днів тому.