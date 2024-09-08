Россияне заявляют о взрыве и пожаре на площадке для хранения топлива в Белгородской области после атаки украинского БпЛА. ФОТО

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами проводится тушение пожара. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Смотрите также: Силы обороны поразили замаскированное орудие оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО