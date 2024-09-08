Россияне заявляют о взрыве и пожаре на площадке для хранения топлива в Белгородской области после атаки украинского БпЛА. ФОТО
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами проводится тушение пожара. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
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+13 Виталий #548501
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Як і НПЗ!
Звичайно нафтобаза це не морські пісок - сотня-дві,
НПЗ і того на пальцях рук та ніг можна перерахувати.
Як визжав на відео москаль "МІ ЕТО НПЗ пятнадцать (15) ЛЕТ СТРОІЛІ!!!! СССООООССС!!!" 🤣
Навіщо кацапам по них тоді стріляти?
Що пропонуєш не стріляти в кацапів?
Щодо крупних баз ФГКУ комбінатів Росрезерва (накшталт згорівшого "кавказа" у Пролєтарскє), то їх діючих у європєйскій частині до Башкортостану десь близько тридцяти. Ну ще можно докинути сюди до десятка крупних резервуарних парків перевалочних терміналів.
вася про це уявлення зеленого не має, тому нема сенсу дискутувати з невігласами, які заскакують сюди накинути лайна на вентилятор.
А щось доказувати невігласам на кшталт васі, який несе зрадойобську пургу і уявлення не має ні про НПЗ, ні про нафтобази на теріторії ворога - справа вкрай невдячна.
Остання на НПЗ (доречі дуже вдала) - у Капотні вісім днів тому.