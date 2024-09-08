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Россияне заявляют о взрыве и пожаре на площадке для хранения топлива в Белгородской области после атаки украинского БпЛА. ФОТО

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами проводится тушение пожара. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Пост Гладкова

Смотрите также: Силы обороны поразили замаскированное орудие оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3641) взрыв (6771) Белгород (454)


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Топ комментарии
+13
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08.09.2024 21:12
+13
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08.09.2024 21:35
+8
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить.
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08.09.2024 21:07
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08.09.2024 21:03 Ответить
Бавовна бєлгород не спить, не спить і Ольга Пєтровна
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08.09.2024 21:27 Ответить
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить.
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08.09.2024 21:07 Ответить
Та то Люкс!!
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08.09.2024 21:10 Ответить
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08.09.2024 21:12 Ответить
Щось давненько великі сховища нафтопродуктів не атакуємо.
Як і НПЗ!
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08.09.2024 21:16 Ответить
може закінчилися?
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08.09.2024 21:22 Ответить
Або договорняки!
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08.09.2024 22:51 Ответить
нема сенсу в них тих НПЗ та сховищ як гомна. прильот дрончика з зарядом 15 гк нічого не вирішить. ракетами ніхто ніколи не дозволить бити по кацапстану. так що якось так
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08.09.2024 21:22 Ответить
Нам заборонили бити Сапсанами по росії?
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08.09.2024 21:37 Ответить
Коли сапсан прилетів на россію ? є яксь конкретні данні ураження сапсанами якіхсь обїєктів на теріторії кацапстану?
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08.09.2024 21:46 Ответить
Ніколи не прилітав, бо патнери заборонили.
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08.09.2024 22:06 Ответить
Не мели дурниць! "Сапсан" - українська розробка! А власною зброєю нам ніхто нічого не забороняє бить Просто наші "Сапсани" "Блазень" у асфальт перетворив!
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09.09.2024 00:29 Ответить
Здється мені, то був сарказм )
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09.09.2024 08:49 Ответить
скудово знаєш? сам колупався в тому овні?
Звичайно нафтобаза це не морські пісок - сотня-дві,
НПЗ і того на пальцях рук та ніг можна перерахувати.
Як визжав на відео москаль "МІ ЕТО НПЗ пятнадцать (15) ЛЕТ СТРОІЛІ!!!! СССООООССС!!!" 🤣
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08.09.2024 21:37 Ответить
візг бухого москаля дуже вагомий аргумнт. ми їм пару раз в місяйь бочку с горючкою палимо, вони ракетами кожну неділю зноять наші ГЄС ТЕЦ підприємства . та просто житлові висотки . різницю відчуваєте?
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08.09.2024 21:43 Ответить
Думаєш ще якійсь ТЕЦ та ГЕС в Україні працюють?
Навіщо кацапам по них тоді стріляти?
Що пропонуєш не стріляти в кацапів?
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08.09.2024 21:46 Ответить
чим бити ? асфальтом? чи кидатись саперними лопатами як пропонував пан кулеба?
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08.09.2024 21:49 Ответить
Нафтобаз багато, нпз - кілька десятків. Нема сенсу верзти ×ерню, яку легко перевірити.
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08.09.2024 22:36 Ответить
у європейській частині рф кількість крупних НПЗ, які знаходяться у досяжності наших БПЛА - дванадцять (сумарна потужність переробки 150+ млн тон) + три самарська група (сумарна потужність переробки 24 млн тон) + п'ять краснодарський край (сумарна потужність переробки 26 млн тон). Всього 20 НПЗ сумарною теоретичною потужністю переробки близько 200 мільйонів тон сирої нафти на рік. це близько 60% загальної переробки в рф. На всі неодноразово прилітало, тому зараз ця кількість відчутно нижче І це не враховуючи останніх крупних аварій на Омському та Ухтинському НПЗ.
Щодо крупних баз ФГКУ комбінатів Росрезерва (накшталт згорівшого "кавказа" у Пролєтарскє), то їх діючих у європєйскій частині до Башкортостану десь близько тридцяти. Ну ще можно докинути сюди до десятка крупних резервуарних парків перевалочних терміналів.
вася про це уявлення зеленого не має, тому нема сенсу дискутувати з невігласами, які заскакують сюди накинути лайна на вентилятор.
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09.09.2024 07:29 Ответить
В одній тільк4и бочці, які горять на фото - пального для роботи тракторної бригади на два тижні Або для заправки танкового батальйону А коли вона згоріла - то не тільки пальне згоріло - але й бочка А її чимось замінить треба Про "тактику тисячі порізів" колись чув? Кацапам воювать на чомусь треба А також урожай збирать та вивозить А тут не тільки пальне втрачене - а й місце для його зберігання! ТИ від цього "далекий" А люди, що такими речами займаються - це прекрасно знають та розуміють!
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09.09.2024 00:37 Ответить
на фото - РГСН-100 (ємність 100 кубів). У Ютановкє на цій базі було двадцять таких резервуарів щільненько у два ряди з проходами між ними у 3-4 метри. Всього парк на 200 тисячі кубів. Для танкового батальйону трохи забагато, не кажу вже про тракторну бригаду. Гарантовано там згоріло все. Враховуючи відстань до кордону у 25 кілометрів, ця база була важливою для постачання палива на окуповані теріторії і на ЛБЗ. Це був дуже вигідний обмін - два дрони літакового типу з б\ч у 20 кг на сховище палива у 2 тисячі кубів.
А щось доказувати невігласам на кшталт васі, який несе зрадойобську пургу і уявлення не має ні про НПЗ, ні про нафтобази на теріторії ворога - справа вкрай невдячна.
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09.09.2024 06:26 Ответить
обдруківка - * Всього парк на 2 тисячі кубів.
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09.09.2024 06:29 Ответить
Та я так приблизно написав! Танк бере десь півтори тисячі літрів Танковий батальйон - 33 танка
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09.09.2024 08:33 Ответить
ну так, це повна заправка чотирьох танкових батальйонів.
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09.09.2024 08:42 Ответить
із крупних нафтобаз - десять днів тому ФГКУ комбінат "Зєніт" в Кіровській області з резервуарним парком 50 РВСів.
Остання на НПЗ (доречі дуже вдала) - у Капотні вісім днів тому.
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09.09.2024 07:49 Ответить
То Українська демократія завітала до ПММ орків.
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08.09.2024 21:18 Ответить
Ядреного топлива ?
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08.09.2024 21:19 Ответить
Я пошел спать .Не будить! Не кантовать! При тревоге выносить первым!!!
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08.09.2024 21:24 Ответить
Та не, все беспилотники сбивают, то там курили.
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08.09.2024 21:28 Ответить
Горить Автоваз. Калін не буде, одні пельмєні і многа дров.
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08.09.2024 21:30 Ответить
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08.09.2024 21:35 Ответить
Брехня..самі палять щоб кричати"Громадяни рятуйте"..
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08.09.2024 23:40 Ответить
 
 