Силы обороны поразили замаскированное орудие оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО
Бойцы батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады на территории Белгородской области уничтожили замаскированное орудие оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале Эскадрон, передает Цензор.НЕТ.
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ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий03.09.2024 19:23 Ответить Мне нравится 0
Алекс Скела
показать весь комментарий03.09.2024 19:39 Ответить Мне нравится 1
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