Силы обороны поразили замаскированное орудие оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады на территории Белгородской области уничтожили замаскированное орудие оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Эскадрон, передает Цензор.НЕТ.

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