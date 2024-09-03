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Силы обороны поразили замаскированное орудие оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады на территории Белгородской области уничтожили замаскированное орудие оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Эскадрон, передает Цензор.НЕТ.

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уничтожение (6923) 92 отдельная штурмовая бригада (251) Белгород (449)


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Офигеть какая сильная перемога. Аж целую старую рухлядь поломали. Особенно на фоне что рашисты уничтожили ракетами целое военное училище
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03.09.2024 19:23 Ответить
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03.09.2024 19:39 Ответить
 
 