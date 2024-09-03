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Сили оборони уразили замасковану гармату окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

Бійці батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади на території Бєлгородської області знищили замасковану гармату окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Ескадрон, передає Цензор.НЕТ.

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знищення (7235) 92 окрема штурмова бригада (251) Бєлгород (504)


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Офигеть какая сильная перемога. Аж целую старую рухлядь поломали. Особенно на фоне что рашисты уничтожили ракетами целое военное училище
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03.09.2024 19:23 Відповісти
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03.09.2024 19:39 Відповісти
 
 