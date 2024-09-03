Сили оборони уразили замасковану гармату окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

Бійці батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади на території Бєлгородської області знищили замасковану гармату окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Ескадрон, передає Цензор.НЕТ.

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