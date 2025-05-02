Поліція Київщини розслідує обставини травмування 12-річного хлопця від вибуху гранати на Бучанщині. ФОТО
1 травня у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району госпіталізували 12-річного хлопця, у руках якого здетонувала граната.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.
"1 травня, о 20:26 години, до поліції Київщини надійшло повідомлення про вибух у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району", - ідеться в повідомленні.
Дитина знайшла 2 гранати у підсобному приміщенні
Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини.
Хлопчик дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
Боєприпаси зберігав батько хлопчика
Правоохоронці провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого.
41-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПКУ.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263, ст. 264 ККУ).
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Цікаво, як ці правоохоронці збираються боротися з усіма, в кого після війни дома будуть арсенали?
А арсенали фактично в усіх.
А ветерани ще вміють професійно користуватися.
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Нехай там ПМ або АКМ із патронами приховав у схроні. А гранати тобі нафуя?