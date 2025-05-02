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Новини Фото Детонація вибухонебезпечних предметів
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Поліція Київщини розслідує обставини травмування 12-річного хлопця від вибуху гранати на Бучанщині. ФОТО

1 травня у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району госпіталізували 12-річного хлопця, у руках якого здетонувала граната.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

"1 травня, о 20:26 години, до поліції Київщини надійшло повідомлення про вибух у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району", - ідеться в повідомленні.

Дитина знайшла 2 гранати у підсобному приміщенні

Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини.

Хлопчик дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

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Дитина знайшла 2 гранати у підсобному приміщенні

Боєприпаси зберігав батько хлопчика

Правоохоронці провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого.

41-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПКУ.

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Дитина знайшла 2 гранати у підсобному приміщенні

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263, ст. 264 ККУ).

Автор: 

граната (792) діти (5087) Київська область (4041) Нацполіція (15193) Бучанський район (60) Клавдієво-Тарасове (1)


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Ну, не граната, а УЗРГМ. Пальці може конкретно порвати. Батько - дебіл. Ховай, щоб дитина не знайшла! І вчити б було треба сина поводженню зі зброєю.
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Цікаво, як ці правоохоронці збираються боротися з усіма, в кого після війни дома будуть арсенали?
А арсенали фактично в усіх.
А ветерани ще вміють професійно користуватися.
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02.05.2025 19:38 Відповісти
Якщо повернуся живим, буде хобі - ставити ментам куди завгодно розтяжки з страйкбольних гранат. Хай частіше відстирують обісрані формені штанці.
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02.05.2025 19:41 Відповісти
І як Бучанщина відрізняється від Київщини?
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02.05.2025 19:39 Відповісти
виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Зазначені ********** зберігав за місцем проживання батько потерпілого.
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Нехай там ПМ або АКМ із патронами приховав у схроні. А гранати тобі нафуя?
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02.05.2025 20:13 Відповісти
 
 