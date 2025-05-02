Поліція Київщини розслідує обставини травмування 12-річного хлопця від вибуху гранати на Бучанщині. ФОТО

1 травня у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району госпіталізували 12-річного хлопця, у руках якого здетонувала граната.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

"1 травня, о 20:26 години, до поліції Київщини надійшло повідомлення про вибух у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району", - ідеться в повідомленні.

Дитина знайшла 2 гранати у підсобному приміщенні

Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини.

Хлопчик дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

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Боєприпаси зберігав батько хлопчика

Правоохоронці провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого.

41-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПКУ.

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Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263, ст. 264 ККУ).