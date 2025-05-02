Полиция Киевской области расследует обстоятельства травмирования 12-летнего мальчика от взрыва гранаты в Бучанском районе.. ФОТО
1 мая в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района госпитализировали 12-летнего парня, в руках которого сдетонировала граната.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
"1 мая, в 20:26 часов, в полицию Киевской области поступило сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района", - говорится в сообщении.
Ребенок нашел 2 гранаты в подсобном помещении
Правоохранители установили, что 12-летний парень на территории частного домовладения обнаружил в подсобном помещении две гранаты. С одной из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу. Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка.
Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Боеприпасы хранил отец мальчика
Правоохранители провели обыск по месту происшествия, во время которого обнаружили и изъяли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручным гранатам "УЗРГМ-2". Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего.
41-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПКУ.
Следователи начали досудебное расследование по факту незаконного хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 263, ст. 264 УКУ).
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Цікаво, як ці правоохоронці збираються боротися з усіма, в кого після війни дома будуть арсенали?
А арсенали фактично в усіх.
А ветерани ще вміють професійно користуватися.
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Нехай там ПМ або АКМ із патронами приховав у схроні. А гранати тобі нафуя?