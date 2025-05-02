Полиция Киевской области расследует обстоятельства травмирования 12-летнего мальчика от взрыва гранаты в Бучанском районе.. ФОТО

1 мая в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района госпитализировали 12-летнего парня, в руках которого сдетонировала граната.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

"1 мая, в 20:26 часов, в полицию Киевской области поступило сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района", - говорится в сообщении.

Ребенок нашел 2 гранаты в подсобном помещении

Правоохранители установили, что 12-летний парень на территории частного домовладения обнаружил в подсобном помещении две гранаты. С одной из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу. Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка.

Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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Боеприпасы хранил отец мальчика

Правоохранители провели обыск по месту происшествия, во время которого обнаружили и изъяли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручным гранатам "УЗРГМ-2". Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего.

41-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПКУ.

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Следователи начали досудебное расследование по факту незаконного хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 263, ст. 264 УКУ).