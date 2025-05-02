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Новости Фото Детонация взрывоопасных предметов
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Полиция Киевской области расследует обстоятельства травмирования 12-летнего мальчика от взрыва гранаты в Бучанском районе.. ФОТО

1 мая в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района госпитализировали 12-летнего парня, в руках которого сдетонировала граната.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

"1 мая, в 20:26 часов, в полицию Киевской области поступило сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района", - говорится в сообщении.

Ребенок нашел 2 гранаты в подсобном помещении

Правоохранители установили, что 12-летний парень на территории частного домовладения обнаружил в подсобном помещении две гранаты. С одной из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу. Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка.

Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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Ребенок нашел 2 гранаты в подсобном помещении

Боеприпасы хранил отец мальчика

Правоохранители провели обыск по месту происшествия, во время которого обнаружили и изъяли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручным гранатам "УЗРГМ-2". Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего.

41-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПКУ.

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Ребенок нашел 2 гранаты в подсобном помещении

Следователи начали досудебное расследование по факту незаконного хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 263, ст. 264 УКУ).

Автор: 

граната (1001) дети (6510) Киевская область (4147) Нацполиция (16487) Бучанский район (56) Клавдиево-Тарасове (1)


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Ну, не граната, а УЗРГМ. Пальці може конкретно порвати. Батько - дебіл. Ховай, щоб дитина не знайшла! І вчити б було треба сина поводженню зі зброєю.
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Цікаво, як ці правоохоронці збираються боротися з усіма, в кого після війни дома будуть арсенали?
А арсенали фактично в усіх.
А ветерани ще вміють професійно користуватися.
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02.05.2025 19:38 Ответить
Якщо повернуся живим, буде хобі - ставити ментам куди завгодно розтяжки з страйкбольних гранат. Хай частіше відстирують обісрані формені штанці.
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02.05.2025 19:41 Ответить
І як Бучанщина відрізняється від Київщини?
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02.05.2025 19:39 Ответить
виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Зазначені ********** зберігав за місцем проживання батько потерпілого.
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Нехай там ПМ або АКМ із патронами приховав у схроні. А гранати тобі нафуя?
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02.05.2025 20:13 Ответить
 
 