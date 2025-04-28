РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12690 посетителей онлайн
Новости Фото Детонация взрывоопасных предметов
2 961 8

Двое мужчин погибли при попытке разобрать брошенную САУ в Харьковской области, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вблизи села Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области двое мужчин погибли, пытаясь разобрать на металлолом самоходную артиллерийскую установку, оставшуюся после оккупации района российскими войсками.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

В Харьковской области двое мужчин погибли, разбирая брошенную САУ
В Харьковской области двое мужчин погибли, разбирая брошенную САУ

По предварительным данным, один из мужчин начал разрезать ствол установки сварочным аппаратом, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд. Взрыв нанес смертельные ранения обоим мужчинам - 1988 и 1964 года рождения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители напоминают об опасности обращения с взрывоопасными предметами, особенно в районах, пострадавших от боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое российских штурмовиков на квадроциклах разлетаются в воздухе после наезда на противотанковые мины. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6755) Харьковская область (824) Изюмский район (65) Малая Камышеваха (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурнів нажаль багато...
показать весь комментарий
28.04.2025 13:50 Ответить
Вроде немало лет и такие бестолочи...
показать весь комментарий
28.04.2025 13:53 Ответить
Акурат розрізав ствола по снаряду у ньому.
показать весь комментарий
28.04.2025 13:54 Ответить
Премія Дарвіна.
Видно хлопці сильно поспішали уночі...
Але ж є день - продивися проштурхай той ствол... Нарешті почни різати гусінь, катки...
А нє - видно закохалися в ствол з першого погляду... а там як назло прямо в зоні рузу - снаряд застряв...
показать весь комментарий
28.04.2025 14:13 Ответить
Вирішили професійно почати з кольорового металу, розпилявши *********.
показать весь комментарий
28.04.2025 15:03 Ответить
Краще б коробку передач або двигун за допомогою ключів витягли. Або гусянки з катками зняти.
показать весь комментарий
28.04.2025 14:08 Ответить
Як кажуть, немає кеби, лягай беби... На жаль летально лягли...
показать весь комментарий
28.04.2025 14:09 Ответить
Напевно батько з сином. Отак з сім'ї пішли одразу два чоловіки. Земля пухом.
показать весь комментарий
28.04.2025 14:52 Ответить
 
 