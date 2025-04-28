Двое мужчин погибли при попытке разобрать брошенную САУ в Харьковской области, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вблизи села Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области двое мужчин погибли, пытаясь разобрать на металлолом самоходную артиллерийскую установку, оставшуюся после оккупации района российскими войсками.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.





По предварительным данным, один из мужчин начал разрезать ствол установки сварочным аппаратом, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд. Взрыв нанес смертельные ранения обоим мужчинам - 1988 и 1964 года рождения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители напоминают об опасности обращения с взрывоопасными предметами, особенно в районах, пострадавших от боевых действий.

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