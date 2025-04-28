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Новини Фото Детонація вибухонебезпечних предметів
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Двоє чоловіків загинули під час спроби розібрати залишену САУ на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поблизу села Мала Комишуваха Ізюмського району Харківської області двоє чоловіків загинули, намагаючись розібрати на металобрухт самохідну артилерійську установку, що залишилася після окупації району російськими військами.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

На Харківщині двоє чоловіків загинули, розбираючи залишену САУ
На Харківщині двоє чоловіків загинули, розбираючи залишену САУ

За попередніми даними, один із чоловіків почав розрізати ствол установки зварювальним апаратом, унаслідок чого здетонував артилерійський снаряд. Вибух спричинив смертельні поранення обом чоловікам - 1988 та 1964 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Правоохоронці нагадують про небезпеку поводження з вибухонебезпечними предметами, особливо у районах, які постраждали від бойових дій.

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Автор: 

вибух (4467) Харківська область (829) Ізюмський район (66) Мала Комишуваха (1)


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Дурнів нажаль багато...
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28.04.2025 13:50 Відповісти
Вроде немало лет и такие бестолочи...
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28.04.2025 13:53 Відповісти
Акурат розрізав ствола по снаряду у ньому.
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28.04.2025 13:54 Відповісти
Премія Дарвіна.
Видно хлопці сильно поспішали уночі...
Але ж є день - продивися проштурхай той ствол... Нарешті почни різати гусінь, катки...
А нє - видно закохалися в ствол з першого погляду... а там як назло прямо в зоні рузу - снаряд застряв...
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28.04.2025 14:13 Відповісти
Вирішили професійно почати з кольорового металу, розпилявши *********.
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28.04.2025 15:03 Відповісти
Краще б коробку передач або двигун за допомогою ключів витягли. Або гусянки з катками зняти.
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28.04.2025 14:08 Відповісти
Як кажуть, немає кеби, лягай беби... На жаль летально лягли...
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28.04.2025 14:09 Відповісти
Напевно батько з сином. Отак з сім'ї пішли одразу два чоловіки. Земля пухом.
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28.04.2025 14:52 Відповісти
 
 