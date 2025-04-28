Двоє чоловіків загинули під час спроби розібрати залишену САУ на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поблизу села Мала Комишуваха Ізюмського району Харківської області двоє чоловіків загинули, намагаючись розібрати на металобрухт самохідну артилерійську установку, що залишилася після окупації району російськими військами.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.





За попередніми даними, один із чоловіків почав розрізати ствол установки зварювальним апаратом, унаслідок чого здетонував артилерійський снаряд. Вибух спричинив смертельні поранення обом чоловікам - 1988 та 1964 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Правоохоронці нагадують про небезпеку поводження з вибухонебезпечними предметами, особливо у районах, які постраждали від бойових дій.

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