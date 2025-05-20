РУС
Хотел продать боевые гранаты и запалы к ним: в Тернопольской области задержали мужчину. ФОТО

В городе Борщев на Тернопольщине правоохранители задержали жителя Хмельницкой области за попытку продать две боевые гранаты и запалы к ним.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения полиции №1 города Борщев получили информацию о том, что житель Хмельницкой области пытается сбыть боеприпасы. Заработать на опасных предметах фигуранту помешали", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и изъяли у него два корпуса боевых гранат и запалы к ним. Изъятые вещи отправили на экспертизу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались наладить незаконную продажу "трофейного" оружия в Украине: задержаны пятеро дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения", - добавили в полиции.

Часть 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от трех до семи лет заключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье в результате взрыва гранаты один человек погиб, еще один - ранен. ФОТО

В Тернопольской области мужчина пытался продать боевые гранаты

Автор: 

За таке треба пожиттєве.
Ті гранати можуть бути підірвані у будь-якому місці і вбити купу невинних людей.
В кафе, на площі, у під"їді, на вулиці...
Тільки пожиттєве. Або ту гранату в дупу продавцю.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:12 Ответить
"пропозиція типіла"
А за "підірвані у будь-якому місці" пропонуєш давати 10 по життєвих?
Чи "10 гранат у дупу"?
показать весь комментарий
20.05.2025 17:21 Ответить
Та ні вапріс. Запропонуєш ти, коли десь будеш пити пивас у парку, а якесь п"янло, нарло чи просто дурло смикне за запал з купленої ним гранати.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:26 Ответить
 
 