Хотел продать боевые гранаты и запалы к ним: в Тернопольской области задержали мужчину. ФОТО

В городе Борщев на Тернопольщине правоохранители задержали жителя Хмельницкой области за попытку продать две боевые гранаты и запалы к ним.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения полиции №1 города Борщев получили информацию о том, что житель Хмельницкой области пытается сбыть боеприпасы. Заработать на опасных предметах фигуранту помешали", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и изъяли у него два корпуса боевых гранат и запалы к ним. Изъятые вещи отправили на экспертизу.

"Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения", - добавили в полиции.

Часть 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от трех до семи лет заключения.

