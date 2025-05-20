Хотел продать боевые гранаты и запалы к ним: в Тернопольской области задержали мужчину. ФОТО
В городе Борщев на Тернопольщине правоохранители задержали жителя Хмельницкой области за попытку продать две боевые гранаты и запалы к ним.
Об этом сообщила полиция Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения полиции №1 города Борщев получили информацию о том, что житель Хмельницкой области пытается сбыть боеприпасы. Заработать на опасных предметах фигуранту помешали", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали и изъяли у него два корпуса боевых гранат и запалы к ним. Изъятые вещи отправили на экспертизу.
"Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения", - добавили в полиции.
Часть 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от трех до семи лет заключения.
Ті гранати можуть бути підірвані у будь-якому місці і вбити купу невинних людей.
В кафе, на площі, у під"їді, на вулиці...
Тільки пожиттєве. Або ту гранату в дупу продавцю.
А за "підірвані у будь-якому місці" пропонуєш давати 10 по життєвих?
Чи "10 гранат у дупу"?