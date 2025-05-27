Правоохоронець з Покровська разом зі знайомим перепродавав трофейну зброю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ та Нацполіції викрили правоохоронця з Покровська Донецької області та його спільника, які організували канал нелегального продажу трофейної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що посадовець скуповував переважно трофейну зброю радянського зразка та виставляв її на перепродаж в Інтернеті. Його спільник мав забезпечити "доставку".

Ціна за товар сягала від 50 до майже 120 тис. грн.

Під час обшуку в помешканнях та автотранспорті фігурантів правоохоронці виявили та вилучили автомат, пістолет, 5 ручних гранат, 8 магазинів до автоматичної зброї та майже 2 тис. набоїв різних калібрів. Жодних дозволів на зберігання зброї та боєприпасів у зловмисників не було.

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Обом чоловікам повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 908 тис. грн – для правоохоронця та 450 тис. грн – для цивільного.

Зловмисникам може загрожувати до 7 років за ґратами. Слідство також встановлює інших можливих співучасників.

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