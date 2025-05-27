УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
1 839 8

Правоохоронець з Покровська разом зі знайомим перепродавав трофейну зброю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ та Нацполіції викрили правоохоронця з Покровська Донецької області та його спільника, які організували канал нелегального продажу трофейної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що посадовець скуповував переважно трофейну зброю радянського зразка та виставляв її на перепродаж в Інтернеті. Його спільник мав забезпечити "доставку".

Ціна за товар сягала від 50 до майже 120 тис. грн.

Під час обшуку в помешканнях та автотранспорті фігурантів правоохоронці виявили та вилучили автомат, пістолет, 5 ручних гранат, 8 магазинів до автоматичної зброї та майже 2 тис. набоїв різних калібрів. Жодних дозволів на зберігання зброї та боєприпасів у зловмисників не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотів продати бойові гранати та запали до них: на Тернопільщині затримали чоловіка. ФОТО

ДБР викрило правоохоронця, який перепродавав трофейну зброю на Донеччині
ДБР викрило правоохоронця, який перепродавав трофейну зброю на Донеччині

Обом чоловікам повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 908 тис. грн – для правоохоронця та 450 тис. грн – для цивільного.

Зловмисникам може загрожувати до 7 років за ґратами. Слідство також встановлює інших можливих співучасників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть екскомбрига ТРО Герасименка, який забезпечив виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях. ФОТО

ДБР викрило правоохоронця, який перепродавав трофейну зброю на Донеччині
ДБР викрило правоохоронця, який перепродавав трофейну зброю на Донеччині
ДБР викрило правоохоронця, який перепродавав трофейну зброю на Донеччині
ДБР викрило правоохоронця, який перепродавав трофейну зброю на Донеччині
ДБР викрило правоохоронця, який перепродавав трофейну зброю на Донеччині

Автор: 

зброя (7505) продаж (2284) Донецька область (8724) ДБР (3536) Покровськ (663)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що індивідуал... Хто має дах, той возить ті автомати ящиками...
показати весь коментар
27.05.2025 15:31 Відповісти
Лівоохоронець...
показати весь коментар
27.05.2025 15:43 Відповісти
Ото ж понабирают разных козлов а потом я читаю "Командир части ППО в Одессе продал все топливо части" " Салабон по почте прислал приборы ночного видения на продажу". Воинская часть такая то "налево" пихает все от топлива до бк"
показати весь коментар
27.05.2025 15:54 Відповісти
А міг би, оформити дозвіл на ручні гранати, та спати спокійно! 😄
показати весь коментар
27.05.2025 15:59 Відповісти
А чому ви влада до сих пір боїтесь озброєного народу в країні де йде війна?Не хочеться втрачати монополію на застосування сили?Тоді відстаньте від людей з своєю мобілізацією,мобілізуйте свої силові структури.В мене зараз немає вогнепальної зброї(хочу купити зброю по тих законах що діють в південних штатах США),а коли я її не маю тоді я не можу нею володіти в ЗСУ.В мене вже плавиться мозок від вашої логіки-коли ти цивільний,то в тебе не буде зброї бо тобі не довірямо,а коли ти в ЗСУ то в тебе буде зброя бо тобі довіряємо.То ви розберіться-ви мені довіряєте,чи не довіряєте?
показати весь коментар
27.05.2025 16:02 Відповісти
А що робив "правоохоронець" у Покровську? Давно відомо, що ці персонажі першими "стають на лижі" при будь-якій небезпеці для своєї дорогоцінної тушки, а тут ворог за 5 км від околиць міста.
показати весь коментар
27.05.2025 16:15 Відповісти
 
 