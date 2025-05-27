Правоохранитель из Покровска вместе со знакомым перепродавал трофейное оружие, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР при содействии СБУ и Нацполиции разоблачили правоохранителя из Покровска Донецкой области и его сообщника, которые организовали канал нелегальной продажи трофейного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что чиновник скупал преимущественно трофейное оружие советского образца и выставлял его на перепродажу в Интернете. Его сообщник должен был обеспечить "доставку".
Цена за товар достигала от 50 до почти 120 тыс. грн.
Во время обыска в помещениях и автотранспорте фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли автомат, пистолет, 5 ручных гранат, 8 магазинов к автоматическому оружию и почти 2 тыс. патронов различных калибров. Никаких разрешений на хранение оружия и боеприпасов у злоумышленников не было.
Обоим мужчинам сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тыс. грн - для правоохранителя и 450 тыс. грн - для гражданского.
Злоумышленникам может грозить до 7 лет за решеткой. Следствие также устанавливает других возможных соучастников.
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