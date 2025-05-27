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Правоохранитель из Покровска вместе со знакомым перепродавал трофейное оружие, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии СБУ и Нацполиции разоблачили правоохранителя из Покровска Донецкой области и его сообщника, которые организовали канал нелегальной продажи трофейного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что чиновник скупал преимущественно трофейное оружие советского образца и выставлял его на перепродажу в Интернете. Его сообщник должен был обеспечить "доставку".

Цена за товар достигала от 50 до почти 120 тыс. грн.

Во время обыска в помещениях и автотранспорте фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли автомат, пистолет, 5 ручных гранат, 8 магазинов к автоматическому оружию и почти 2 тыс. патронов различных калибров. Никаких разрешений на хранение оружия и боеприпасов у злоумышленников не было.

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ГБР разоблачило правоохранителя, который перепродавал трофейное оружие в Донецкой области
ГБР разоблачило правоохранителя, который перепродавал трофейное оружие в Донецкой области

Обоим мужчинам сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тыс. грн - для правоохранителя и 450 тыс. грн - для гражданского.

Злоумышленникам может грозить до 7 лет за решеткой. Следствие также устанавливает других возможных соучастников.

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ГБР разоблачило правоохранителя, который перепродавал трофейное оружие в Донецкой области
ГБР разоблачило правоохранителя, который перепродавал трофейное оружие в Донецкой области
ГБР разоблачило правоохранителя, который перепродавал трофейное оружие в Донецкой области
ГБР разоблачило правоохранителя, который перепродавал трофейное оружие в Донецкой области
ГБР разоблачило правоохранителя, который перепродавал трофейное оружие в Донецкой области

Автор: 

оружие (10242) продажа (483) Донецкая область (9910) ГБР (3030) Покровск (634)


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Тому що індивідуал... Хто має дах, той возить ті автомати ящиками...
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27.05.2025 15:31 Ответить
Лівоохоронець...
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27.05.2025 15:43 Ответить
Ото ж понабирают разных козлов а потом я читаю "Командир части ППО в Одессе продал все топливо части" " Салабон по почте прислал приборы ночного видения на продажу". Воинская часть такая то "налево" пихает все от топлива до бк"
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27.05.2025 15:54 Ответить
А міг би, оформити дозвіл на ручні гранати, та спати спокійно! 😄
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27.05.2025 15:59 Ответить
А чому ви влада до сих пір боїтесь озброєного народу в країні де йде війна?Не хочеться втрачати монополію на застосування сили?Тоді відстаньте від людей з своєю мобілізацією,мобілізуйте свої силові структури.В мене зараз немає вогнепальної зброї(хочу купити зброю по тих законах що діють в південних штатах США),а коли я її не маю тоді я не можу нею володіти в ЗСУ.В мене вже плавиться мозок від вашої логіки-коли ти цивільний,то в тебе не буде зброї бо тобі не довірямо,а коли ти в ЗСУ то в тебе буде зброя бо тобі довіряємо.То ви розберіться-ви мені довіряєте,чи не довіряєте?
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27.05.2025 16:02 Ответить
А що робив "правоохоронець" у Покровську? Давно відомо, що ці персонажі першими "стають на лижі" при будь-якій небезпеці для своєї дорогоцінної тушки, а тут ворог за 5 км від околиць міста.
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27.05.2025 16:15 Ответить
 
 