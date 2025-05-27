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Новости Фото Незаконные выплаты
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Будут судить экс-комбрига ТРО Герасименко, который обеспечил выплаты своей жене за фиктивное участие в боевых действиях. ФОТО

Перед судом предстанет бывший командир одной из бригад ТРО и его трое подчиненных, которые помогли получить жене комбрига почти 1 млн 200 тыс. гривен дополнительного вознаграждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В 2023 году чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально соблюсти закон, супруги даже развелись, однако находились в родственных отношениях.

Впоследствии комбриг привлек к сделке трех подчиненных, в том числе двух командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии соприкосновения. Таким образом в 2023-2024 годах она незаконно получила почти 1 млн 200 тыс. грн дополнительного вознаграждения", - говорится в сообщении.

Боевые выплаты за фиктивное участие в боевых действиях
Боевые выплаты за фиктивное участие в боевых действиях

В течение всего времени жена несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Также она успела провести 2 недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть.

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Экс-командира бригады и его жену обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Двое его подчиненных - в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также комбрига, двух его сообщников и еще одного подчиненного подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщину - в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

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Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У фигурантов арестованы квартира, автомобили, земельный участок, фургон для перевозки лошадей.

Коллекция оружия экс-комбрига стоимостью почти 750 тыс. грн передана в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.

По данным СМИ, речь идет о Дмитрии Герасименко, который возглавлял 108 отдельную бригаду ТрО, дислоцированную на Днепропетровщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Допустил незаконные боевые выплаты на более 1,2 млн грн: будут судить командира воинской части на Волыни, - ГБР

Автор: 

Запорожская область (3168) ГБР (3030)


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Топ комментарии
+6
Відчув масть. Думав: от поперло...
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27.05.2025 10:16
+4
Зараз самізнаєтехто прийдуть і розкажуть, що оці двоє, гади такі, чекали бурятів. Або не розкажуть)
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27.05.2025 10:19
+4
,,Настоящий палковник".
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27.05.2025 10:20
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Ана же ваєнная і супружниця ваєнного. Рукі прочь!
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27.05.2025 10:14 Ответить
На самом деле ничего не понятно. Вы думаете всякие мастерские и лабы в бригадах, где военные вынужденны химичить себе боеприпасы, БПЛА и т.д. - работают на чистом воздухе? Да, есть и случаи подобных манипуляций с боевыми чтобы закупать материалы и оборудование для них. Есть и крысячничество
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27.05.2025 10:35 Ответить
Відчув масть. Думав: от поперло...
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27.05.2025 10:16 Ответить
Зараз самізнаєтехто прийдуть і розкажуть, що оці двоє, гади такі, чекали бурятів. Або не розкажуть)
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27.05.2025 10:19 Ответить
чи є охочі внести заставу за "бойового" офіцера?
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27.05.2025 10:19 Ответить
,,Настоящий палковник".
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27.05.2025 10:20 Ответить
жлобів, що "умєют жидь", звісно, треба карати.. але, бажано, щоб усІх реАльно винних..
доприкладу, ДБР не бажає поцікавтися "як там поживає зрадник (чи ідіот) Бакланов? Чому він досі не за гратами, а банкує за прездобольства Зєлі? чи нема чогО на козла Татарова? (бо щОсь, напевне ж, Є)..
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27.05.2025 10:22 Ответить
Просто він дуже любив свою дружину!!!
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27.05.2025 10:28 Ответить
І коней.
Протягом всього часу дружина несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Джерело: https://censor.net/ua/p3554535
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27.05.2025 10:48 Ответить
Я думаю вони були щасливі
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27.05.2025 10:52 Ответить
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27.05.2025 10:54 Ответить
І місцеві діди мовчать. Мабуть все добре, це ****** на військового
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27.05.2025 12:29 Ответить
Деяки з тих дідів колись були нормальними тіпами. Пам'ятаю як з деякими з них ми тут топили зелених в гівні. А зараз по різні сторони барикад. Якщо б вони дійсно були військовими, то вони нікому б тут не бажали того лайна, яке вони зкуштували самі.
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27.05.2025 12:33 Ответить
браслетысжалибелырученькимои
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27.05.2025 10:29 Ответить
Хлопчик-кмiтливчик..
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27.05.2025 10:41 Ответить
А чого бл*дь блюрити оті харі! Він же не зможе подати до суду, бо його ще назвали мародером, але існує незаперечний факт його оарешту, обшуку і початку слідства. Це можна оскаржити тільки у грьобаному портновському суді, яких вже давно треба вкласти на клумбу харей вниз, як іхнього босса...
От обличя полковника Червінського так підори бздливі не ховали!
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27.05.2025 11:01 Ответить
Відірвав кусок який не зміг проковтнути 😂
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27.05.2025 11:02 Ответить
Люди слабкі. Невже не можна не красти, навіть якщо є можливість.
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27.05.2025 11:11 Ответить
от же можуть, коли захочуть..., не така вже велика сума той лимон з чимось, але ж знайшли, довели, конфіскували, й зараз будуть судити..., звичайно, якщо адвокати спритні, держава ще буде винна, але то таке... але в нас є ще купа спритних ділків, які заробили на фіктивних угодах з купівлі зброї багато мільйонів й спокійно виїхали за кордон з грошима й зараз живуть й ніхто нічого не збирається доводити..., тому що, мабуть, ділилися з ким треба а не просто там якось...
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27.05.2025 11:41 Ответить
Дуже великі сумніви , що в результаті їм буде реальний вирок !
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27.05.2025 12:59 Ответить
 
 