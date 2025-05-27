Будут судить экс-комбрига ТРО Герасименко, который обеспечил выплаты своей жене за фиктивное участие в боевых действиях. ФОТО

Перед судом предстанет бывший командир одной из бригад ТРО и его трое подчиненных, которые помогли получить жене комбрига почти 1 млн 200 тыс. гривен дополнительного вознаграждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В 2023 году чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально соблюсти закон, супруги даже развелись, однако находились в родственных отношениях.

Впоследствии комбриг привлек к сделке трех подчиненных, в том числе двух командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии соприкосновения. Таким образом в 2023-2024 годах она незаконно получила почти 1 млн 200 тыс. грн дополнительного вознаграждения", - говорится в сообщении.





В течение всего времени жена несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Также она успела провести 2 недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть.

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Экс-командира бригады и его жену обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Двое его подчиненных - в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также комбрига, двух его сообщников и еще одного подчиненного подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщину - в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

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Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У фигурантов арестованы квартира, автомобили, земельный участок, фургон для перевозки лошадей.

Коллекция оружия экс-комбрига стоимостью почти 750 тыс. грн передана в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.

По данным СМИ, речь идет о Дмитрии Герасименко, который возглавлял 108 отдельную бригаду ТрО, дислоцированную на Днепропетровщине.

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