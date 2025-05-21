РУС
Допустил незаконные боевые выплаты на сумму более 1,2 млн грн: будут судить командира воинской части на Волыни, - ГБР

Будут судить командира в/ч за незаконные боевые выплаты

Завершено досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Волынской области, из-за служебной халатности которого военнослужащим было безосновательно выплачено более 1,2 млн грн боевых. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что в 2024 году трое военных в течение четырех месяцев получали дополнительное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях, хотя фактически находились в тылу и на линии боевого соприкосновения не были ни одного дня.

Отмечается, что командир части не обеспечил надлежащей проверки оснований для выплат, лично подписывал соответствующие приказы и не принял никаких мер для прекращения незаконного начисления средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен руководитель колонии на Житомирщине, который выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам, - ГБР. ФОТО

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность в условиях военного положения, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

выплаты (690) халатность (73) ГБР (3182)
Курщина - місце знищення найкращих, найсвідоміших. Так було задумано і реалізовано. Виокремили, бо на фронті, серед всіх, це не так легко реалізувати.
21.05.2025 13:10 Ответить
 
 