Допустив незаконні бойові виплати на понад 1,2 млн грн: судитимуть командира військової частини на Волині, - ДБР

Завершено досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Волинської області, через службову недбалість якого військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1,2 млн грн бойових. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, встановлено, що у 2024 році троє військових протягом чотирьох місяців отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча фактично перебували в тилу та на лінії бойового зіткнення не були жодного дня.

Зазначається, що командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для виплат, особисто підписував відповідні накази та не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - службова недбалість в умовах воєнного стану, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.