Викрито керівника колонії на Житомирщині, який виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР за сприяння керівництва ДКВС повідомили про підозру заступнику начальника Райківської виправної колонії №73 з Житомирської області, який незаконно виплачував заробітну платню відсутнім на службі співробітникам установи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Встановлено, що з жовтня 2021 року до липня 2024 року посадовець забезпечував безпідставні виплати зарплати, премій та надбавок чотирьом працівникам на загальну суму понад 600 тис. гривень. При цьому вони тільки періодично з’являлися на роботі та майже не виконували службові обов’язки.
За попередніми даними, за це керівник отримував від працівників частину виплат.
Також встановлено, що заступник начальника колонії у 2023 році не задекларував будинок на 104 кв. м та земельну ділянку 0,213 га, на якій він розташовується.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366-2 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному внесенню недостовірних даних до декларації.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Чотирьох працівників колонії, які брали участь в оборудці, звільнено з займаних посад. Вживаються заходи для відшкодування державі завданих збитків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інші по графіку???
Схема з бородою, стара як світ.
Дуже поширене явище в дошкільних виховних закладах, позашкільній освіті, освітніх закладах різних рівнів акредитації, науці, медичних установах, комунальному секторі.
Є для прикладу в закладах вищої освіти (університетах) співробітники, яких роками ніхто не бачить на кафедрах.
Їх бронюють від мобілізації, за них заповнюють звітність (журнали відвідування студентів), приймають заліки, екзамени розписуючись лівою рукою у відомостях, а вони заробітною платою діляться з керівництвом кафедри, факультету, університету, самі ж при цьому або мають свій бізнес, або й взагалі - перебувають за кордоном в далекому зарубіжжі.
І їм все це до лампочки, хто там, що там, де там!
Ось чому ці заклади ДБР, НАЗК не перевіряють та не виявляють таких зловживачів, це вже велике питання до правоохоронних органів на місйях та профільних міністерств!
У кожній бюджетній установі таких набиреться декілька десятків, а інколи - й до сотні.