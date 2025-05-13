УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10962 відвідувача онлайн
Новини Фото Незаконні виплати
1 041 11

Викрито керівника колонії на Житомирщині, який виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння керівництва ДКВС повідомили про підозру заступнику начальника Райківської виправної колонії №73 з Житомирської області, який незаконно виплачував заробітну платню відсутнім на службі співробітникам установи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що з жовтня 2021 року до липня 2024 року посадовець забезпечував безпідставні виплати зарплати, премій та надбавок чотирьом працівникам на загальну суму понад 600 тис. гривень. При цьому вони тільки періодично з’являлися на роботі та майже не виконували службові обов’язки.

підозра начальнику виправної колонії

За попередніми даними, за це керівник отримував від працівників частину виплат.

Також читайте: Незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн: Викрито посадовця військової частини на Вінниччині, - ДБР. ФОТО

Також встановлено, що заступник начальника колонії у 2023 році не задекларував будинок на 104 кв. м та земельну ділянку 0,213 га, на якій він розташовується.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366-2 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному внесенню недостовірних даних до декларації.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Чотирьох працівників колонії, які брали участь в оборудці, звільнено з займаних посад. Вживаються заходи для відшкодування державі завданих збитків.

Автор: 

колонія (266) ДБР (3700) підозра (850) Житомирська область (1304)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
усі гроші клав собі до кишені - стара схема: "працівникам" стаж та броня, а начальнику - грошики
показати весь коментар
13.05.2025 16:20 Відповісти
+3
Надо его на ту же колонию закрыть
показати весь коментар
13.05.2025 16:21 Відповісти
+2
Зажерся,не ділився з керівництвом,і ось результат...
показати весь коментар
13.05.2025 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
усі гроші клав собі до кишені - стара схема: "працівникам" стаж та броня, а начальнику - грошики
показати весь коментар
13.05.2025 16:20 Відповісти
Зажерся,не ділився з керівництвом,і ось результат...
показати весь коментар
13.05.2025 16:20 Відповісти
Надо его на ту же колонию закрыть
показати весь коментар
13.05.2025 16:21 Відповісти
А краще окопи рити під обстрілами.
показати весь коментар
13.05.2025 16:42 Відповісти
В минулому бачив підприємства, де числились люди, яких там ніхто і не бачив.
показати весь коментар
13.05.2025 16:40 Відповісти
Коли я ще працював, мені приносили так звані "корєшки" нарахованої зарплатні працівникам відділу який я очолював. Так там завжди були дві особи яких ніхто ніколи не бачив. А пропрацював я там 17 років.
показати весь коментар
13.05.2025 16:44 Відповісти
Так як і військові частини.
показати весь коментар
13.05.2025 17:55 Відповісти
Тільки ОДНОГО і викрито, лише, аж у 2025 році????
Інші по графіку???
показати весь коментар
13.05.2025 16:41 Відповісти
Ха-ха-ха!
Схема з бородою, стара як світ.
Дуже поширене явище в дошкільних виховних закладах, позашкільній освіті, освітніх закладах різних рівнів акредитації, науці, медичних установах, комунальному секторі.
Є для прикладу в закладах вищої освіти (університетах) співробітники, яких роками ніхто не бачить на кафедрах.
Їх бронюють від мобілізації, за них заповнюють звітність (журнали відвідування студентів), приймають заліки, екзамени розписуючись лівою рукою у відомостях, а вони заробітною платою діляться з керівництвом кафедри, факультету, університету, самі ж при цьому або мають свій бізнес, або й взагалі - перебувають за кордоном в далекому зарубіжжі.
І їм все це до лампочки, хто там, що там, де там!
Ось чому ці заклади ДБР, НАЗК не перевіряють та не виявляють таких зловживачів, це вже велике питання до правоохоронних органів на місйях та профільних міністерств!
показати весь коментар
13.05.2025 18:32 Відповісти
Якщо б ДБР провело иеревірку по всіх бюджетних установах України на факти виявлення такого роду "працівників", то можливо б було набрати цілий полк мобілізованих, а може й не один.
У кожній бюджетній установі таких набиреться декілька десятків, а інколи - й до сотні.
показати весь коментар
13.05.2025 19:07 Відповісти
 
 