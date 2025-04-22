Незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн: Викрито посадовця військової частини на Вінниччині, - ДБР. ФОТО
Повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, який безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу.
Про це повідомляє державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій. Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях.
У ДРБ розповіли, що на підставі цих документів військовослужбовцям було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 млн гривень.
Заступнику командира повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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