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Незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн: Викрито посадовця військової частини на Вінниччині, - ДБР. ФОТО

Повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, який безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу.

Про це повідомляє державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Незаконне оформлення бойових виплат

Як зазначається, у період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій. Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях.

Дивіться також: Допустив безпідставне нарахування бойових виплат підлеглим: судитимуть начштабу частини з Миколаївщини, - ДБР. ФОТО

У ДРБ розповіли, що на підставі цих документів військовослужбовцям було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 млн гривень.

Заступнику командира повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також дивіться: Нарахував майже 7 млн грн бойових доплат своїм підлеглим: повідомлено про підозру командиру військової частини з Київщини, - ДБР. ФОТО

Автор: 

Вінницька область (1016) виплати (1042) ДБР (3494)


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Тиловики теж повинні жирок нагулювати
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22.04.2025 15:23 Відповісти
А скільки ще таких щурів не виявлено? Як повідомляє депутат ВР Анна Скороход, співвідношення бойових / тилових військовослужбовців складає 1:9. Тобто переважна частина мобілізованих чоловіків та жінок вже три роки просто отримує зарплатню, включаючи й "бойові", дякуючи отаким паразитам. Але для ротації людей немає... Аудит Сирського, АУ! Кадрові військовослужбовці теж переважно сидять в тилу, бо "офіцери не воюють"! Нахіба тоді ми все життя платили їм зарплатню? Щоб зараз затикати діри на фронті насильно мобілізованими цивільними?
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22.04.2025 15:28 Відповісти
Так точно. Ходять із важливим виглядом у напрасованих нових камуфляжах із барбершопними борідками, отримують оклад, УБД, хто при ділі, той ще й добре нагрівається на поставках. А після війни розповідатимуть, як вони голими руками танки збивали
Це все хто за знайомством, у кого родичі, зв'язки або хто гроші башляє. І ця категорія найбільше до усрачки обурена «ухилянтами»
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22.04.2025 16:01 Відповісти
Основания явно были, или кто-то думает, что такие "подарки" от Деда Мороза? Отож.
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22.04.2025 15:34 Відповісти
"Просто бізнес - нічого особистого"
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22.04.2025 17:40 Відповісти
 
 