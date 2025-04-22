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Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн: Разоблачен чиновник воинской части в Винницкой области, - ГБР. ФОТО

Сообщено о подозрении заместителю командира одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области, который безосновательно оформил боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу.

Об этом сообщает государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Незаконное оформление боевых выплат

Как отмечается, в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий. Несмотря на это, чиновник выдал ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях.

Смотрите также: Допустил безосновательное начисление боевых выплат подчиненным: будут судить начштаба части из Николаевской области, - ГБР. ФОТО

В ГРБ рассказали, что на основании этих документов военнослужащим было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 млн гривен.

Заместителю командира сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также смотрите: Насчитал почти 7 млн грн боевых доплат своим подчиненным: сообщено о подозрении командиру воинской части из Киевской области, - ГБР. ФОТО

Автор: 

Винницкая область (1035) выплаты (646) ГБР (2990)


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Тиловики теж повинні жирок нагулювати
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22.04.2025 15:23 Ответить
А скільки ще таких щурів не виявлено? Як повідомляє депутат ВР Анна Скороход, співвідношення бойових / тилових військовослужбовців складає 1:9. Тобто переважна частина мобілізованих чоловіків та жінок вже три роки просто отримує зарплатню, включаючи й "бойові", дякуючи отаким паразитам. Але для ротації людей немає... Аудит Сирського, АУ! Кадрові військовослужбовці теж переважно сидять в тилу, бо "офіцери не воюють"! Нахіба тоді ми все життя платили їм зарплатню? Щоб зараз затикати діри на фронті насильно мобілізованими цивільними?
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22.04.2025 15:28 Ответить
Так точно. Ходять із важливим виглядом у напрасованих нових камуфляжах із барбершопними борідками, отримують оклад, УБД, хто при ділі, той ще й добре нагрівається на поставках. А після війни розповідатимуть, як вони голими руками танки збивали
Це все хто за знайомством, у кого родичі, зв'язки або хто гроші башляє. І ця категорія найбільше до усрачки обурена «ухилянтами»
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22.04.2025 16:01 Ответить
Основания явно были, или кто-то думает, что такие "подарки" от Деда Мороза? Отож.
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22.04.2025 15:34 Ответить
"Просто бізнес - нічого особистого"
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22.04.2025 17:40 Ответить
 
 