Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн: Разоблачен чиновник воинской части в Винницкой области, - ГБР. ФОТО

Сообщено о подозрении заместителю командира одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области, который безосновательно оформил боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу.

Об этом сообщает государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий. Несмотря на это, чиновник выдал ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях.

Смотрите также: Допустил безосновательное начисление боевых выплат подчиненным: будут судить начштаба части из Николаевской области, - ГБР. ФОТО

В ГРБ рассказали, что на основании этих документов военнослужащим было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 млн гривен.

Заместителю командира сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также смотрите: Насчитал почти 7 млн грн боевых доплат своим подчиненным: сообщено о подозрении командиру воинской части из Киевской области, - ГБР. ФОТО