1 041 11

Разоблачен руководитель колонии в Житомирской области, который выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии руководства ГУИС сообщили о подозрении заместителю начальника Райковской исправительной колонии №73 из Житомирской области, который незаконно выплачивал заработную плату отсутствующим на службе сотрудникам учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что с октября 2021 года до июля 2024 года чиновник обеспечивал безосновательные выплаты зарплаты, премий и надбавок четырем работникам на общую сумму более 600 тыс. гривен. При этом они только периодически появлялись на работе и почти не выполняли служебные обязанности.

подозрение начальнику исправительной колонии

По предварительным данным, за это руководитель получал от работников часть выплат.

Также читайте: Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн: Разоблачен чиновник воинской части в Винницкой области, - ГБР. ФОТО

Также установлено, что заместитель начальника колонии в 2023 году не задекларировал дом на 104 кв. м и земельный участок 0,213 га, на котором он располагается.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и умышленное внесение недостоверных данных в декларации.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Четыре работника колонии, участвовавшие в сделке, уволены с занимаемых должностей. Принимаются меры для возмещения государству нанесенного ущерба.

Автор: 

+3
усі гроші клав собі до кишені - стара схема: "працівникам" стаж та броня, а начальнику - грошики
показать весь комментарий
13.05.2025 16:20 Ответить
Зажерся,не ділився з керівництвом,і ось результат...
показать весь комментарий
13.05.2025 16:20 Ответить
Надо его на ту же колонию закрыть
показать весь комментарий
13.05.2025 16:21 Ответить
А краще окопи рити під обстрілами.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:42 Ответить
В минулому бачив підприємства, де числились люди, яких там ніхто і не бачив.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:40 Ответить
Коли я ще працював, мені приносили так звані "корєшки" нарахованої зарплатні працівникам відділу який я очолював. Так там завжди були дві особи яких ніхто ніколи не бачив. А пропрацював я там 17 років.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:44 Ответить
Так як і військові частини.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:55 Ответить
Тільки ОДНОГО і викрито, лише, аж у 2025 році????
Інші по графіку???
Інші по графіку???
показать весь комментарий
13.05.2025 16:41 Ответить
Ха-ха-ха!
Схема з бородою, стара як світ.
Дуже поширене явище в дошкільних виховних закладах, позашкільній освіті, освітніх закладах різних рівнів акредитації, науці, медичних установах, комунальному секторі.
Є для прикладу в закладах вищої освіти (університетах) співробітники, яких роками ніхто не бачить на кафедрах.
Їх бронюють від мобілізації, за них заповнюють звітність (журнали відвідування студентів), приймають заліки, екзамени розписуючись лівою рукою у відомостях, а вони заробітною платою діляться з керівництвом кафедри, факультету, університету, самі ж при цьому або мають свій бізнес, або й взагалі - перебувають за кордоном в далекому зарубіжжі.
І їм все це до лампочки, хто там, що там, де там!
Ось чому ці заклади ДБР, НАЗК не перевіряють та не виявляють таких зловживачів, це вже велике питання до правоохоронних органів на місйях та профільних міністерств!
показать весь комментарий
13.05.2025 18:32 Ответить
Якщо б ДБР провело иеревірку по всіх бюджетних установах України на факти виявлення такого роду "працівників", то можливо б було набрати цілий полк мобілізованих, а може й не один.
У кожній бюджетній установі таких набиреться декілька десятків, а інколи - й до сотні.
У кожній бюджетній установі таких набиреться декілька десятків, а інколи - й до сотні.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:07 Ответить
 
 