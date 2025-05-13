Разоблачен руководитель колонии в Житомирской области, который выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии руководства ГУИС сообщили о подозрении заместителю начальника Райковской исправительной колонии №73 из Житомирской области, который незаконно выплачивал заработную плату отсутствующим на службе сотрудникам учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что с октября 2021 года до июля 2024 года чиновник обеспечивал безосновательные выплаты зарплаты, премий и надбавок четырем работникам на общую сумму более 600 тыс. гривен. При этом они только периодически появлялись на работе и почти не выполняли служебные обязанности.

По предварительным данным, за это руководитель получал от работников часть выплат.

Также установлено, что заместитель начальника колонии в 2023 году не задекларировал дом на 104 кв. м и земельный участок 0,213 га, на котором он располагается.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и умышленное внесение недостоверных данных в декларации.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Четыре работника колонии, участвовавшие в сделке, уволены с занимаемых должностей. Принимаются меры для возмещения государству нанесенного ущерба.