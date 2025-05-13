Разоблачен руководитель колонии в Житомирской области, который выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР при содействии руководства ГУИС сообщили о подозрении заместителю начальника Райковской исправительной колонии №73 из Житомирской области, который незаконно выплачивал заработную плату отсутствующим на службе сотрудникам учреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Установлено, что с октября 2021 года до июля 2024 года чиновник обеспечивал безосновательные выплаты зарплаты, премий и надбавок четырем работникам на общую сумму более 600 тыс. гривен. При этом они только периодически появлялись на работе и почти не выполняли служебные обязанности.
По предварительным данным, за это руководитель получал от работников часть выплат.
Также установлено, что заместитель начальника колонии в 2023 году не задекларировал дом на 104 кв. м и земельный участок 0,213 га, на котором он располагается.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и умышленное внесение недостоверных данных в декларации.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Четыре работника колонии, участвовавшие в сделке, уволены с занимаемых должностей. Принимаются меры для возмещения государству нанесенного ущерба.
Інші по графіку???
Схема з бородою, стара як світ.
Дуже поширене явище в дошкільних виховних закладах, позашкільній освіті, освітніх закладах різних рівнів акредитації, науці, медичних установах, комунальному секторі.
Є для прикладу в закладах вищої освіти (університетах) співробітники, яких роками ніхто не бачить на кафедрах.
Їх бронюють від мобілізації, за них заповнюють звітність (журнали відвідування студентів), приймають заліки, екзамени розписуючись лівою рукою у відомостях, а вони заробітною платою діляться з керівництвом кафедри, факультету, університету, самі ж при цьому або мають свій бізнес, або й взагалі - перебувають за кордоном в далекому зарубіжжі.
І їм все це до лампочки, хто там, що там, де там!
Ось чому ці заклади ДБР, НАЗК не перевіряють та не виявляють таких зловживачів, це вже велике питання до правоохоронних органів на місйях та профільних міністерств!
У кожній бюджетній установі таких набиреться декілька десятків, а інколи - й до сотні.