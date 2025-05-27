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Новини Фото Незаконні виплати
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Судитимуть екскомбрига ТРО Герасименка, який забезпечив виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях. ФОТО

Перед судом постане колишній командир однієї із бригад ТРО та його троє підлеглих, які допомогли отримати дружині комбрига майже 1 млн 200 тис. гривень додаткової винагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"У 2023 році посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.

Згодом комбриг залучив до оборудки трьох підлеглих, в тому числі двох командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином у 2023-2024 роках вона незаконно отримала майже 1 млн 200 тис. грн додаткової винагороди", - йдеться в повідомленні.

Бойові виплати за фіктивну участь в бойових діях
Бойові виплати за фіктивну участь в бойових діях

Протягом всього часу дружина несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Також вона встигла провести 2 тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Читайте також: Незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн: Викрито посадовця військової частини на Вінниччині, - ДБР. ФОТО

Екскомандира бригади та його дружину звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Двоє його підлеглих - у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Також комбрига, двох його спільників та ще одного підлеглого підозрюють у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінку – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Також читайте: Викрито керівника колонії на Житомирщині, який виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам, - ДБР. ФОТО

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У фігурантів арештовано квартиру, автомобілі, земельну ділянку, фургон для перевезення коней.

Колекцію зброї екскомбрига вартістю майже 750 тис. грн передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Герасименка, який очолював 108 окрему бригаду ТрО, дислоковану на Дніпропетровщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допустив незаконні бойові виплати на понад 1,2 млн грн: судитимуть командира військової частини на Волині, - ДБР

Автор: 

Запорізька область (3695) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+6
Відчув масть. Думав: от поперло...
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27.05.2025 10:16
+4
Зараз самізнаєтехто прийдуть і розкажуть, що оці двоє, гади такі, чекали бурятів. Або не розкажуть)
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27.05.2025 10:19
+4
,,Настоящий палковник".
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27.05.2025 10:20
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Ана же ваєнная і супружниця ваєнного. Рукі прочь!
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27.05.2025 10:14 Відповісти
На самом деле ничего не понятно. Вы думаете всякие мастерские и лабы в бригадах, где военные вынужденны химичить себе боеприпасы, БПЛА и т.д. - работают на чистом воздухе? Да, есть и случаи подобных манипуляций с боевыми чтобы закупать материалы и оборудование для них. Есть и крысячничество
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27.05.2025 10:35 Відповісти
Відчув масть. Думав: от поперло...
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27.05.2025 10:16 Відповісти
Зараз самізнаєтехто прийдуть і розкажуть, що оці двоє, гади такі, чекали бурятів. Або не розкажуть)
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27.05.2025 10:19 Відповісти
чи є охочі внести заставу за "бойового" офіцера?
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27.05.2025 10:19 Відповісти
,,Настоящий палковник".
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27.05.2025 10:20 Відповісти
жлобів, що "умєют жидь", звісно, треба карати.. але, бажано, щоб усІх реАльно винних..
доприкладу, ДБР не бажає поцікавтися "як там поживає зрадник (чи ідіот) Бакланов? Чому він досі не за гратами, а банкує за прездобольства Зєлі? чи нема чогО на козла Татарова? (бо щОсь, напевне ж, Є)..
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27.05.2025 10:22 Відповісти
Просто він дуже любив свою дружину!!!
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27.05.2025 10:28 Відповісти
І коней.
Протягом всього часу дружина несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Джерело: https://censor.net/ua/p3554535
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27.05.2025 10:48 Відповісти
Я думаю вони були щасливі
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27.05.2025 10:52 Відповісти
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27.05.2025 10:54 Відповісти
І місцеві діди мовчать. Мабуть все добре, це ****** на військового
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27.05.2025 12:29 Відповісти
Деяки з тих дідів колись були нормальними тіпами. Пам'ятаю як з деякими з них ми тут топили зелених в гівні. А зараз по різні сторони барикад. Якщо б вони дійсно були військовими, то вони нікому б тут не бажали того лайна, яке вони зкуштували самі.
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27.05.2025 12:33 Відповісти
браслетысжалибелырученькимои
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27.05.2025 10:29 Відповісти
Хлопчик-кмiтливчик..
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27.05.2025 10:41 Відповісти
А чого бл*дь блюрити оті харі! Він же не зможе подати до суду, бо його ще назвали мародером, але існує незаперечний факт його оарешту, обшуку і початку слідства. Це можна оскаржити тільки у грьобаному портновському суді, яких вже давно треба вкласти на клумбу харей вниз, як іхнього босса...
От обличя полковника Червінського так підори бздливі не ховали!
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27.05.2025 11:01 Відповісти
Відірвав кусок який не зміг проковтнути 😂
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27.05.2025 11:02 Відповісти
Люди слабкі. Невже не можна не красти, навіть якщо є можливість.
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27.05.2025 11:11 Відповісти
от же можуть, коли захочуть..., не така вже велика сума той лимон з чимось, але ж знайшли, довели, конфіскували, й зараз будуть судити..., звичайно, якщо адвокати спритні, держава ще буде винна, але то таке... але в нас є ще купа спритних ділків, які заробили на фіктивних угодах з купівлі зброї багато мільйонів й спокійно виїхали за кордон з грошима й зараз живуть й ніхто нічого не збирається доводити..., тому що, мабуть, ділилися з ким треба а не просто там якось...
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27.05.2025 11:41 Відповісти
Дуже великі сумніви , що в результаті їм буде реальний вирок !
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27.05.2025 12:59 Відповісти
 
 