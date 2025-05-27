Судитимуть екскомбрига ТРО Герасименка, який забезпечив виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях. ФОТО
Перед судом постане колишній командир однієї із бригад ТРО та його троє підлеглих, які допомогли отримати дружині комбрига майже 1 млн 200 тис. гривень додаткової винагороди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"У 2023 році посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.
Згодом комбриг залучив до оборудки трьох підлеглих, в тому числі двох командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином у 2023-2024 роках вона незаконно отримала майже 1 млн 200 тис. грн додаткової винагороди", - йдеться в повідомленні.
Протягом всього часу дружина несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Також вона встигла провести 2 тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.
Екскомандира бригади та його дружину звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Двоє його підлеглих - у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
Також комбрига, двох його спільників та ще одного підлеглого підозрюють у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінку – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У фігурантів арештовано квартиру, автомобілі, земельну ділянку, фургон для перевезення коней.
Колекцію зброї екскомбрига вартістю майже 750 тис. грн передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.
За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Герасименка, який очолював 108 окрему бригаду ТрО, дислоковану на Дніпропетровщині.
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доприкладу, ДБР не бажає поцікавтися "як там поживає зрадник (чи ідіот) Бакланов? Чому він досі не за гратами, а банкує за прездобольства Зєлі? чи нема чогО на козла Татарова? (бо щОсь, напевне ж, Є)..
Протягом всього часу дружина несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Джерело: https://censor.net/ua/p3554535
От обличя полковника Червінського так підори бздливі не ховали!