Екскомбриг ТРО Герасименко забезпечив виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях: ДБР повідомило йому про підозру. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Яку схему вигадав зловмисник?

Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.

Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди.

Також дивіться: Судитимуть екскомандира ТРО "Південь", який змушував військових будувати йому будинок, - ДБР. ФОТО

Забезпечив виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру заступнику командира 110 ОМБр, який заробляв на підлеглих, що не бажали проходити службу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Де насправді перебувала жінка?

Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Жінка займалася конярством. а не воювала на передовій

За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Герасименка, який очолював 108 окрему бригаду ТрО, дислоковану на Дніпропетровщині.

+11
Ми за сімейні цінності, а не оте їхнє ********!!!
16.01.2025 10:29 Відповісти
+11
кто-то дружин оформляет а кто-то целые бригады....
16.01.2025 10:31 Відповісти
+9
Якась суцільна духовна ********** у цій країні...
16.01.2025 10:34 Відповісти
Нє - ну - не якісь підстилці - а дружині!
16.01.2025 10:28 Відповісти
Ми за сімейні цінності, а не оте їхнє ********!!!
16.01.2025 10:29 Відповісти
кто-то дружин оформляет а кто-то целые бригады....
16.01.2025 10:31 Відповісти
Бусифікувати їх всіх
16.01.2025 10:34 Відповісти
Добре. На фронті була фіктивно. Але що це за посада в ******** українській армії-воєнний конюх?
16.01.2025 10:34 Відповісти
Щось не знайов я в статті ні слова про конюха, а якщо серйозно то мабуть таки є така посада, хто ж тоді з шашкою на білому коні буде приймати парад у зеленьського ?
16.01.2025 10:38 Відповісти
,,займалася конярством на спеціальній фермі,, Під час служби в бригаді. То хто вона?
16.01.2025 10:42 Відповісти
Конюхиня.
16.01.2025 10:44 Відповісти
Так, можливо. Але скоріше, згідно з останніми нововведеннями в український правопис, буде конюхесса.
16.01.2025 10:46 Відповісти
Конярство в неї, то хоббі, до армії відношення не має. А на фото вона в військовій формі, щоби одяг не забруднити
16.01.2025 11:12 Відповісти
"Ты на белом коне! Я на белом коне! А потом-в Дом офицеров. Будет бал, пиво, салют!"(с) Это классика, это знать надо!(с)
16.01.2025 11:06 Відповісти
"посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця" Джерело: https://censor.net/ua/p3530548
16.01.2025 10:51 Відповісти
Якась суцільна духовна ********** у цій країні...
16.01.2025 10:34 Відповісти
Головне що такий ******** її покинув. А в Україні більшість порядний люди.
16.01.2025 10:43 Відповісти
Що чмо обісьцяне себе представляєш, кукурікай голосніше.
16.01.2025 13:38 Відповісти
в таких ситуациях у людей ВСЕГДА будет оправдательный мотив , мол руководство страны п"здит во-всю а мне шо, нельзя?
16.01.2025 10:38 Відповісти
Бачили ролік на телемарафоні, новий, де жіночка прийшла влаштовуватися на роботу, а їй сказали шо гроші в конвєртє платимо, а вона каже ні, я не буду у вас працювати, бо ви крадете податки у мого чоловіка та його побратимів ?
16.01.2025 10:41 Відповісти
Вміють люди жити. Не заздріть
16.01.2025 10:39 Відповісти
Де номер бригади? Призвища? Країна повинна знати своїх "ХЕРоєв".
16.01.2025 10:48 Відповісти
Давно пора перетрусити цю наволоч, з їхніми родичами, коханками, коханцями, і іншою шушваллю, що корчить з себе вояк. Їх відправити на фронт. Гроші изьять мабть вистачить їх на партію дронов або іншого озброєння. А вони пустять заробляють реальні бойові виплати
16.01.2025 10:51 Відповісти
А це все результат обіцяного "аудиту Сирського".
16.01.2025 10:53 Відповісти
Шукайте ще як мінімум трьох коханок з бойовими виплатами і корками УБД.
16.01.2025 11:09 Відповісти
Нє, ну а шо тут поробиш? Ще битого скла в борщ підсипле. )
16.01.2025 11:10 Відповісти
Буратіна вчора сказав, що в нас армія налічує 800 тис. Половина з них поприлаштовувались по тилах, конюшнях, свинарниках за відкати. Багато хто них отримують доплати за бойові, як в цьму випадку. Тому знайти 50 чоловік в окопи під Покровськ не реально. Переводять техніків з авіації. Сором, що з Армією зробили корупціонери.
16.01.2025 11:15 Відповісти
жлоби умЄют жИдь, споглядаючи на майстерність елітних мародерів-профі з ОПи..
...та ще й зброї "наколядував", не найгіршої... от же ж с.ки..
16.01.2025 11:32 Відповісти
Командир до дружини ще трьох залучив??? Цікава там служба... Але чому дружина вибрала коня врешті-решт????
16.01.2025 11:37 Відповісти
Якби платили так як треба, то і не треба було робити дурниці. На чиновників, прокурорів інвалідів погляньте. Зрозуміло, що сам на передку не бував, раз таке робив. Позбавити посади, звання і на передок гріхи і дружини ну зарплатню - відробляти. А то відсторонить на деякий час, поки все вщухне, і знову за старе. Зелені порядки, фу, аж смердить.
16.01.2025 12:07 Відповісти
Підор а не командир, але зброї він собі накрав добру!!!
16.01.2025 12:23 Відповісти
ПІДОЗРА !!!??????????????????
17.01.2025 02:07 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ публічно
20.01.2025 23:10 Відповісти
 
 