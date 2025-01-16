Екскомбриг ТРО Герасименко забезпечив виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях: ДБР повідомило йому про підозру. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Яку схему вигадав зловмисник?
Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.
Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди.
Де насправді перебувала жінка?
Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.
За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Герасименка, який очолював 108 окрему бригаду ТрО, дислоковану на Дніпропетровщині.
