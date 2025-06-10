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Новини Затримання коригувальників
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Закликала створювати "буферні зони" в Україні. СБУ затримала коригувальницю РФ у Харкові

СБУ затримала коригувальницю РФ у Харкові

У Харкові затримано агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Місцева безробітна потрапила у поле зору рашистів, коли закликала у соцмережах до створення в Україні так званих "буферних зон".

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Після вербування у Telegram їй передали список геолокацій, які "потрібно було перевірити і дати детальний опис".

"Агентка встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Сил оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення. Співробітники СБУ викрили зрадницю одразу після її вербування. Це дозволило задокументувати кожен її крок і затримати за місцем проживання.

Одночасно Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ", - йдеться в повідомленні.

У жінки вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами роботи на ФСБ.

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Лінгвістична експертиза також підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези Кремля.

Їй повідомлено про підозру за трьома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12984) Харків (5702) коригування (73) Харківська область (1111) Харківський район (354)


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Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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10.06.2025 12:47 Відповісти
На кіл суку !!!
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10.06.2025 12:51 Відповісти
електоральне поле Партії коригувальників потроху звужується.
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10.06.2025 12:51 Відповісти
Порвите ее по шву.
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10.06.2025 12:51 Відповісти
Вот что в черепе у таких дебилов? 🤔
Ну мозга там точно нет 😁
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10.06.2025 13:07 Відповісти
Хотілося б мати більш узагальнений «обліко моралє» цих істот, аби позбавляти ще на підступах їм можливість до співпраці з фсб.
Де здебільшого ці істоти працюють?
Чим живуть істоти які не сплачують полатків, не працюють.але ні в чому собі не відмовляють?
Наркомани?
Хворі?
Сім'я.
Мені здається узагальнивши типаж уих істот їх легше буде вираховувати.
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10.06.2025 13:32 Відповісти
 
 