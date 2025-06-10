Закликала створювати "буферні зони" в Україні. СБУ затримала коригувальницю РФ у Харкові

У Харкові затримано агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Місцева безробітна потрапила у поле зору рашистів, коли закликала у соцмережах до створення в Україні так званих "буферних зон".

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Після вербування у Telegram їй передали список геолокацій, які "потрібно було перевірити і дати детальний опис".

"Агентка встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Сил оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення. Співробітники СБУ викрили зрадницю одразу після її вербування. Це дозволило задокументувати кожен її крок і затримати за місцем проживання.

Одночасно Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ", - йдеться в повідомленні.

У жінки вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами роботи на ФСБ.

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Лінгвістична експертиза також підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези Кремля.

Їй повідомлено про підозру за трьома статтями КК України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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