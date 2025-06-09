Затримано двох агентів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ на Київщині та Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

Затримано двох російських інформаторів, які передавали ворогу інформацію про бойову авіацію ЗСУ у Миколаївській та Київській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Затримання на Київщині

Агентка ФСБ фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.





"Фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей. Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири "спостережний пункт". Там же вона фіксувала "графік" зльотів і посадок військових бортів.

Під час документування її злочинів додатково встановлено, що агентка виходила на місцевість і звітувала фсб про наслідки ворожих "прильотів", - йдеться в повідомленні.

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Миколаївська область

Затримано мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.

Чоловік передавав відео в популярні месенджери, де їх могли "перехопити" представники російських спецслужб.

У затриманих проведено обшуки та вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану).

Обоє перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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