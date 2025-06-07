СБУ оприлюднила відео зі спецоперації "Павутина": шлях FPV-дрона від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака. ВIДЕО
Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина". На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".
Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, СБУ завдала таких ударів одразу по 4 військових аеродромах росіян: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".
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кацапи, звісно, і самі багато в чому допетрають, але ж
заради Бога, не створюйте їм підручники !
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РФiя була вимушена наростити там вiйськову присутнiсть через цю безглузу операцiю, i тупо було б вважати, що пiсля того як вони турнуть ЗСУ, вони демобiлiзуються, а не пiдуть у Сумську область.
Тим паче, що було пiвроку, щоб ii окопати вщент, але цього зроблено не було, тому оркотня там йде парадним шагом.
Перше місце, займала Китай...
одягнений гарний, а піти немає куди
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Реєстрація: 01.06.2025
достатньо просто почати купувати ідеї.
і люди принесуть задумки ще крутіші аніж ця яка й так є дуже крутою.
Скажеш, що німці не описували історію Другої світової війни?
2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
Чомусь практично зовсім ніде в інформпросторі України !? нема що ударами по кацапських аеродромах була зірвана операція *****: "Блискавка Зевса" !
Акцент лише на знищеній матчастині.
А як це все відбувалось, кацапи і без наших відосів у перший же день знали.
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Ледь не став блювати від огиди від такого холуйства.
або не юля, хтось инший?
И пускай Трамп потом будет оправдываться перед общественностью что это не он - ведь никаких украинских следов там не нашлось.. )
Но у нас балаболы.
Лишь взрастили градус паранойи и сделали намного более трудновыполнимыми следующие подобные операции.
А у тебя, наверное, вообще нет чувства юмора судя по твоему комменту..