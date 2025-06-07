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Новини Ситуація на фронті
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СБУ оприлюднила відео зі спецоперації "Павутина": шлях FPV-дрона від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина". На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, СБУ завдала таких ударів одразу по 4 військових аеродромах росіян: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші десантники зірвали штурм росіян та знищили ворожі автівки, мотоцикли та атакували піхотинців. ВIДЕО

Автор: 

росія (66060) СБУ (12973)


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Топ коментарі
+39
Ти, пєтух диванний, мастурбатор! Підори зайшли б у Сумську ще 9 місяців тому, якби їх не змусили воювати на їхній території.
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07.06.2025 16:44 Відповісти
+24
Ботня намагається перекрити, але не дуже виходить. Розйоб знатний на віки, буду згадувати і буде моя душа радуватись ще не один рік.
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07.06.2025 16:28 Відповісти
+23
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07.06.2025 16:25 Відповісти
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Баканов теж завжди діяв за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського ?
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07.06.2025 16:23 Відповісти
Де літачки Перехватчик? чи РФ залищиться після війни?
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07.06.2025 17:10 Відповісти
Інструктаж для ворога????
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07.06.2025 17:43 Відповісти
вот нахрєна це публікувати та розповідати як та що ?

кацапи, звісно, і самі багато в чому допетрають, але ж

заради Бога, не створюйте їм підручники !

.
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07.06.2025 19:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
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07.06.2025 16:23 Відповісти
Ти, пєтух диванний, мастурбатор! Підори зайшли б у Сумську ще 9 місяців тому, якби їх не змусили воювати на їхній території.
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07.06.2025 16:44 Відповісти
Так наші вищі чині заявляли, що Курська операція вдалась, тому що зі сторони рашистів були тільки строковики, яких наші і набрали в полон.
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07.06.2025 17:29 Відповісти
Вранье. Там никого кроме срочников и огрызков "Ахмата" не было. Никаких группировок. Это признала и власть. Хватит тут тупо врать.
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07.06.2025 17:33 Відповісти
Це казки. До цiеi операцii там не було анi угруповування, анi пiвн.корейцiв.
РФiя була вимушена наростити там вiйськову присутнiсть через цю безглузу операцiю, i тупо було б вважати, що пiсля того як вони турнуть ЗСУ, вони демобiлiзуються, а не пiдуть у Сумську область.

Тим паче, що було пiвроку, щоб ii окопати вщент, але цього зроблено не було, тому оркотня там йде парадним шагом.
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07.06.2025 18:44 Відповісти
100%
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07.06.2025 20:50 Відповісти
Нубов ти РФ активіст? пуканчик рве не по дитячому)))0
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07.06.2025 17:08 Відповісти
Русні суджанську трубу по всій немитій під музику і попів тягати можна, це побєда.
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07.06.2025 17:15 Відповісти
кацапам та підкацапникам аж очі пече бачити, як тане їхнє дуте "вєлічіє", з відеопідтвердженнями.. мабуть тому їм "повилазило", що ЦЯ новина не про Сумську та Курську))) області України..
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07.06.2025 17:48 Відповісти
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07.06.2025 16:25 Відповісти
"Фтарой армієй міра" - що на "срср", що на пинкдогстан, рахувалось тільки по поголів'ю пінкдогів!
Перше місце, займала Китай...
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07.06.2025 16:49 Відповісти
рашка із тим своїм ЯО як той покійник -

одягнений гарний, а піти немає куди

.
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07.06.2025 19:13 Відповісти
а коли шашлик буде обмінювати Суджу ? ЦЕ ж Зекозирь ? може вже на часі ?
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07.06.2025 16:26 Відповісти
спокійно летить і вибирає жирну ціль
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07.06.2025 16:27 Відповісти
И никакого ИИ. Чисто операторская работа.
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07.06.2025 18:58 Відповісти
Ботня намагається перекрити, але не дуже виходить. Розйоб знатний на віки, буду згадувати і буде моя душа радуватись ще не один рік.
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07.06.2025 16:28 Відповісти
Розйоб буде коли кацапи скоро Суми візьмуть.
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07.06.2025 17:20 Відповісти
Кацабот
Реєстрація: 01.06.2025
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07.06.2025 20:44 Відповісти
І шо, тепер ще два роки кожний день це згадувати? Мутіть щось новіше і сильніше. На старих дріжджах далеко не заїдеш.
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07.06.2025 16:28 Відповісти
не треба нічого мутити.
достатньо просто почати купувати ідеї.
і люди принесуть задумки ще крутіші аніж ця яка й так є дуже крутою.
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07.06.2025 17:28 Відповісти
Победобесіє. Коли Зелька сдасть Суми, СБУ викладе ще якійсь фінальний відосік.
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07.06.2025 16:29 Відповісти
Реально,зелеуї@ани плутають народ України з кацапами. Думають вічно розповідати про "дєла давно мінувших днєй" коли в реальності повна жопа.
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07.06.2025 16:32 Відповісти
Кацапо-бот Андрій Лавриненко та Федя Сидоренко одна кацапо-особа?
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07.06.2025 17:17 Відповісти
Сам ти Федя. Я натурально Лавриненко, як батько та батько мого батька. Мені не треба робити різні аватари. Я виражаю тількі свої думки. Піар потрібен, але не до тошноти.
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07.06.2025 17:52 Відповісти
Не підривайся!
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07.06.2025 16:49 Відповісти
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07.06.2025 16:30 Відповісти
це таке в кацапні ППО
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07.06.2025 16:31 Відповісти
Цікаво,про "Павутину" ********* будуть розповідати і коли кацапи Суми захоплять?🤔
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07.06.2025 16:30 Відповісти
так це ввійде в Історію
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07.06.2025 16:32 Відповісти
Історію пишуть переможці.
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07.06.2025 16:35 Відповісти
Дурня повна!
Скажеш, що німці не описували історію Другої світової війни?
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07.06.2025 16:48 Відповісти
Ти мабуть на сумському напрямку, чи на дивані? Чи ти краще зробив би? Де ти?
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07.06.2025 16:36 Відповісти
А ти, Дімон, в якій бригаді служиш?
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07.06.2025 16:40 Відповісти
Це просто Пікалов при реєстрації, однією буквою помилився, ще й зеленоботів сюди підтягнув. Цікаво, під яким ніком тут лисий ошивається
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07.06.2025 17:28 Відповісти
Красотєнь!
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07.06.2025 16:30 Відповісти
Тобто на ТУ-160 наші дрони теж націлювались?
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07.06.2025 16:46 Відповісти
Це Ту-22М3, але писали, що знищили і Ту-160.
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07.06.2025 16:50 Відповісти
Дякую - я далекій від авіації.
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07.06.2025 17:01 Відповісти
Втерли кацапам носа - війна ж не закінчилась!- зараз потрібно захиститись - щоб не відступати кожен день
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07.06.2025 16:47 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
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07.06.2025 16:53 Відповісти
Трумпу хтось би прочитав, щоб не звиздів, що Україна його дружка ***** провокує.
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07.06.2025 17:22 Відповісти
Та нашим у першу чергу !
Чомусь практично зовсім ніде в інформпросторі України !? нема що ударами по кацапських аеродромах була зірвана операція *****: "Блискавка Зевса" !
Акцент лише на знищеній матчастині.
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07.06.2025 17:31 Відповісти
Патєрь нєт!
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07.06.2025 16:54 Відповісти
Тобто,я правильно зрозумів,що оскільки ці відео публічні,то більше подібних схем вже не буде?Хочеться вірити ,що запас фантазії ЗСУ не вичерпався,але шкода отак одразу все показати(Некраще було б це робити,аж поки москалі вже самі не зрозуміють що відбувається?(((
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07.06.2025 16:55 Відповісти
Спецслужби не повторюються!
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07.06.2025 17:04 Відповісти
Якщо проходить,то пробують щоб пройшло аж на повний)
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07.06.2025 17:14 Відповісти
Якщо згадати Чорнобаївку, то ЗЩ.
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07.06.2025 17:53 Відповісти
ну, це досить робоча схема. Один дрон знищує один стратегічний бомбардувальник. Достатньо заїхати на легковику у ліс за десять кілометрів до аеродрома, і залишити дрон на зручному для старту місці, А через годину вже бути за півсотні кілометрів від місця запуску.
А як це все відбувалось, кацапи і без наших відосів у перший же день знали.
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07.06.2025 19:03 Відповісти
Маленька ********** боляче кусає, але справа не в тому, а в тім, що вони є!
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07.06.2025 17:08 Відповісти
а ти їх киросіном
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07.06.2025 17:11 Відповісти
https://t.me/voynareal/116149 🔥 Потужно горить НПЗ "Лукойл" у російському Кстово, що в Ніжегородській області Русня пише, що його атакували дрони, але факт попадання у НПЗ приховують та заявляють про постраждалий бітумний завод.
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07.06.2025 17:10 Відповісти
Якщо горить бітум, то це надовго. Пока весь не вигорить. Погасити неможливо.
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07.06.2025 17:28 Відповісти
судячі по викидам полум'я на висоту 40-50 метрів, то горить не бітум.
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07.06.2025 19:22 Відповісти
"Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського."
==================================================================
Ледь не став блювати від огиди від такого холуйства.
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07.06.2025 17:13 Відповісти
якби прізвище президента було инше, юля наприкляд то як, по вашому, звучала б фраза?
або не юля, хтось инший?
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07.06.2025 17:30 Відповісти
Після зливу кацапам (через Лукашенка) операції по "вагнерам", після того як титанічна праця та кар'єри найкращих професіоналів спецслужб була викинута на смітник нашим "найверховнішим", ні віри ні довіри до нього не може бути апріорі. Він - ворог.
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07.06.2025 18:07 Відповісти
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07.06.2025 17:17 Відповісти
Аплодую стоячи 👏
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07.06.2025 17:22 Відповісти
Кому "вам", васілій?
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07.06.2025 17:29 Відповісти
Щезни в своїй сортирній ямі, скотино кацапська!
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07.06.2025 17:29 Відповісти
Представляю, как тяжело пилоту дрона с выбором. Залетаешь, а там все такое вкусное стоит😀
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07.06.2025 17:40 Відповісти
..Да можно было с самого начала ничего не обнародовать а говорить, типа, "что мы здесь вообще ни причём, вон где мы - а вон где аэродромы, вы что"? И можно было свалить всё на американцев, на Трампа, ведь все видели что он часто был недоволен путиным.. )
И пускай Трамп потом будет оправдываться перед общественностью что это не он - ведь никаких украинских следов там не нашлось.. )
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07.06.2025 17:57 Відповісти
Так бы сделали стратеги.
Но у нас балаболы.

Лишь взрастили градус паранойи и сделали намного более трудновыполнимыми следующие подобные операции.
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07.06.2025 18:51 Відповісти
Спасибо что назвали меня "стратегом".. )
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07.06.2025 19:02 Відповісти
і який результат від такого шифрування? хтось справді думає, що якби Україна не заявила, що це вона зробила, то москалі би перестали обстрілювати Україну? чи раптово би повністю забрались з України? якщо хтось так справді думає, то це не стратег, а маленька наївна дитина!
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07.06.2025 20:39 Відповісти
Дурень, это была полушутка, но в каждой шутке - доля правды, говорят что там вообще не было ни одной украинской детали, всё российское, и эти домики тоже были сделаны в России, и можно было бы всё до конца отрицать, пусть докажут. Они сами это постоянно делают.
А у тебя, наверное, вообще нет чувства юмора судя по твоему комменту..
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07.06.2025 21:00 Відповісти
Відео класне, але щось тут не так. Або карти брешуть і відстань до Бєлая не шість км. Або дрон летів не 72км/год, а 360!
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07.06.2025 18:46 Відповісти
Так відео ж прискорене в 8 раз.
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07.06.2025 18:50 Відповісти
Ну якщо так, тоді все норм!
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07.06.2025 18:54 Відповісти
Точно, з початку ж написано!
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07.06.2025 18:57 Відповісти
дрони вилітали із стоянки вантажівок біля кафе "Тєрємок" (52°51'06.1"N 103°31'51.2"E), що на трасі Р-255. Звідти до перону авіабази Бєлая сім кілометрів, а до найближчих стояночних майданчиків рівно шість кілометрів.
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07.06.2025 19:45 Відповісти
Я ж написав що все норм.Дякую
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07.06.2025 20:03 Відповісти
Якусь інвалідську ТУшку оператор дрона вибрав, в неї здається немає горизонтального хвостового оперення з лівої сторони
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07.06.2025 18:47 Відповісти
Отсосала русня конченная не нагибаясь)))
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07.06.2025 20:13 Відповісти
 
 