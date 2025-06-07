СБУ оприлюднила відео зі спецоперації "Павутина": шлях FPV-дрона від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина". На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, СБУ завдала таких ударів одразу по 4 військових аеродромах росіян: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

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