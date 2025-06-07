СБУ обнародовала видео из спецоперации "Павутина": путь FPV-дрона от вылета с крыши модульного домика до поражения самолета. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации "Павутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного домика до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам россиян: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Этой операцией непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Павутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

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