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Наши десантники сорвали штурм россиян и уничтожили вражеские автомобили, мотоциклы и атаковали пехотинцев.. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады продолжают успешно уничтожать мобильные цели врага. Дроны точечно поражают вражеские машины, мотоциклы и передвижения между позициями.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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тільки но, якийсь зелений радник радісно вигукував, що кацапи на мотиках окупують все, що забажають.
то, як?
як, це працює?
як, марафонське бидло це хаває, і те і те одночасно?