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Наши десантники сорвали штурм россиян и уничтожили вражеские автомобили, мотоциклы и атаковали пехотинцев.. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады продолжают успешно уничтожать мобильные цели врага. Дроны точечно поражают вражеские машины, мотоциклы и передвижения между позициями.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны поразили российский миномет, 2 авто, антенну связи, 2 места запуска БПЛА и 7 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) Десантно-штурмовые войска (222) 46 отдельная аеромобильная бригада (4)


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тільки но, якийсь зелений радник радісно вигукував, що кацапи на мотиках окупують все, що забажають.
то, як?
як, це працює?
як, марафонське бидло це хаває, і те і те одночасно?
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07.06.2025 16:10 Ответить
Московіти з *******, наздоганяють отих, 980.000 орків, що уже в канаві (у раю)!!
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07.06.2025 16:12 Ответить
 
 