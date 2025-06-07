Силы обороны поразили российский миномет, 2 автомобиля, антенну связи, 2 места запуска БПЛА и 7 оккупантов. ВИДЕО
Разведывательно-ударные группы РУБпАК "Фурія" бригады "Гарт" на Харьковщине обнаружили и FPV-дронами и сбросами поразили российский миномет, две машины, антенну связи, два места запуска БПЛА противника, а также обезвредили семерых оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
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багато загиблих, в тому числі діти.
типу, нормальний розмін?
нєнє.
я "розумію"!
байден/трамп не дозволяє!
зе!гніда шукає мир в очкє!
сирський доповідає на ставках!