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Силы обороны поразили российский миномет, 2 автомобиля, антенну связи, 2 места запуска БПЛА и 7 оккупантов. ВИДЕО

Разведывательно-ударные группы РУБпАК "Фурія" бригады "Гарт" на Харьковщине обнаружили и FPV-дронами и сбросами поразили российский миномет, две машины, антенну связи, два места запуска БПЛА противника, а также обезвредили семерых оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

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Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) Харьковская область (1075)


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кацапи вразили житлові квартали.
багато загиблих, в тому числі діти.
типу, нормальний розмін?
нєнє.
я "розумію"!
байден/трамп не дозволяє!
зе!гніда шукає мир в очкє!
сирський доповідає на ставках!
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07.06.2025 15:51 Ответить
 
 