Сили оборони уразили російський міномет, 2 авто, антену зв’язку, 2 місця запуску БПЛА та 7 окупантів. ВIДЕО
Розвідувально-ударні групи РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" на Харківщині виявили та FPV-дронами й скидами вразили російський міномет, дві автівки, антену зв’язку, два місця запуску БПЛА противника, а також знешкодили сімох окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.
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багато загиблих, в тому числі діти.
типу, нормальний розмін?
нєнє.
я "розумію"!
байден/трамп не дозволяє!
зе!гніда шукає мир в очкє!
сирський доповідає на ставках!