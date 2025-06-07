УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9471 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
187 1

Сили оборони уразили російський міномет, 2 авто, антену зв’язку, 2 місця запуску БПЛА та 7 окупантів. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" на Харківщині виявили та FPV-дронами й скидами вразили російський міномет, дві автівки, антену зв’язку, два місця запуску БПЛА противника, а також знешкодили сімох окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

Дивіться: Окупант розповів, що після спроби здатися у полон його командування намагалося його ліквідувати. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17825) ліквідація (4077) Харківська область (1092)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи вразили житлові квартали.
багато загиблих, в тому числі діти.
типу, нормальний розмін?
нєнє.
я "розумію"!
байден/трамп не дозволяє!
зе!гніда шукає мир в очкє!
сирський доповідає на ставках!
показати весь коментар
07.06.2025 15:51 Відповісти
 
 