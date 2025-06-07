Сили оборони уразили російський міномет, 2 авто, антену зв’язку, 2 місця запуску БПЛА та 7 окупантів. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" на Харківщині виявили та FPV-дронами й скидами вразили російський міномет, дві автівки, антену зв’язку, два місця запуску БПЛА противника, а також знешкодили сімох окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

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