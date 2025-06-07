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Окупант розповів, що після спроби здатися у полон його командування намагалося його ліквідувати. ВIДЕО

Рядовий Збройних сил РФ розповів про спробу ліквідації з боку власного командування після того, як він хотів здатися в полон українським військовим. За його словами, командири навмисно відправляли його на завідомо смертельне завдання. До нього на цю позицію було направлено п’ять солдатів, жоден з яких не повернувся.

Після того, як він добровільно здався українським захисникам, російське командування, ймовірно, виявило це за допомогою дрона та спробувало ліквідувати його, скинувши вибухівку, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський полонений капітан-лейтенант пішов на війну, щоб поновитися на морській службі: "Я был командиром корабля". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17825) полонені (2296)


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вірити росіянину це як вірити путіну.
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07.06.2025 14:36 Відповісти
Нагуй ти вижило?
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07.06.2025 14:37 Відповісти
То йому скинули не вибухівку а гумдопомогу
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07.06.2025 14:37 Відповісти
І набуя оце тут? Якщо для того щоб орки здавались так ця історія не сприяє, щоб показати що вони виродки - так у кого є сумніви?
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07.06.2025 14:53 Відповісти
Спочатку гроші, а потім монтажна піна в дупі і погрози розстрілом - джерела "вьісокаґа баєвоґа духа" кацапні
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07.06.2025 15:33 Відповісти
Так а шо, бабки за контракт узяв і тікає
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07.06.2025 15:05 Відповісти
Не відмазую злочинців від слова-взагалі.
Є вибір або швабра, або доброволець(
"швабра" зв*язують і кладуть на стіл чи ліжко- і вуаля ваш задній прохід вільний для палки швабри.(анус-дірка в дупі)
Не дякуйте, мені було огидно це писати.
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07.06.2025 15:12 Відповісти
Ну цо був персонаж із сілделців. Постійних клієнтів турячки (він має авторитет на тюрячкі, він не "принижений пЄтух" це точно.
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07.06.2025 15:07 Відповісти
 
 