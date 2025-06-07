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Окупант розповів, що після спроби здатися у полон його командування намагалося його ліквідувати. ВIДЕО
Рядовий Збройних сил РФ розповів про спробу ліквідації з боку власного командування після того, як він хотів здатися в полон українським військовим. За його словами, командири навмисно відправляли його на завідомо смертельне завдання. До нього на цю позицію було направлено п’ять солдатів, жоден з яких не повернувся.
Після того, як він добровільно здався українським захисникам, російське командування, ймовірно, виявило це за допомогою дрона та спробувало ліквідувати його, скинувши вибухівку, інформує Цензор.НЕТ.
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Є вибір або швабра, або доброволець(
"швабра" зв*язують і кладуть на стіл чи ліжко- і вуаля ваш задній прохід вільний для палки швабри.(анус-дірка в дупі)
Не дякуйте, мені було огидно це писати.