Окупант розповів, що після спроби здатися у полон його командування намагалося його ліквідувати. ВIДЕО

Рядовий Збройних сил РФ розповів про спробу ліквідації з боку власного командування після того, як він хотів здатися в полон українським військовим. За його словами, командири навмисно відправляли його на завідомо смертельне завдання. До нього на цю позицію було направлено п’ять солдатів, жоден з яких не повернувся.

Після того, як він добровільно здався українським захисникам, російське командування, ймовірно, виявило це за допомогою дрона та спробувало ліквідувати його, скинувши вибухівку, інформує Цензор.НЕТ.

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