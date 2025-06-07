Оккупант рассказал, что после попытки сдаться в плен его командование пыталось его ликвидировать. ВИДЕО

Рядовой Вооруженных сил РФ рассказал о попытке ликвидации со стороны собственного командования после того, как он хотел сдаться в плен украинским военным. По его словам, командиры намеренно отправляли его на заведомо смертельное задание. До него на эту позицию было направлено пять солдат, ни один из которых не вернулся.

После того, как он добровольно сдался украинским защитникам, российское командование, вероятно, обнаружило это с помощью дрона и попыталось ликвидировать его, сбросив взрывчатку, информирует Цензор.НЕТ.

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