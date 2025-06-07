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Оккупант рассказал, что после попытки сдаться в плен его командование пыталось его ликвидировать. ВИДЕО

Рядовой Вооруженных сил РФ рассказал о попытке ликвидации со стороны собственного командования после того, как он хотел сдаться в плен украинским военным. По его словам, командиры намеренно отправляли его на заведомо смертельное задание. До него на эту позицию было направлено пять солдат, ни один из которых не вернулся.

После того, как он добровольно сдался украинским защитникам, российское командование, вероятно, обнаружило это с помощью дрона и попыталось ликвидировать его, сбросив взрывчатку, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский пленный капитан-лейтенант пошел на войну, чтобы восстановиться на морской службе: "Я был командиром корабля". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) пленные (2172)


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вірити росіянину це як вірити путіну.
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07.06.2025 14:36 Ответить
Нагуй ти вижило?
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07.06.2025 14:37 Ответить
То йому скинули не вибухівку а гумдопомогу
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07.06.2025 14:37 Ответить
І набуя оце тут? Якщо для того щоб орки здавались так ця історія не сприяє, щоб показати що вони виродки - так у кого є сумніви?
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07.06.2025 14:53 Ответить
Спочатку гроші, а потім монтажна піна в дупі і погрози розстрілом - джерела "вьісокаґа баєвоґа духа" кацапні
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07.06.2025 15:33 Ответить
Так а шо, бабки за контракт узяв і тікає
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07.06.2025 15:05 Ответить
Не відмазую злочинців від слова-взагалі.
Є вибір або швабра, або доброволець(
"швабра" зв*язують і кладуть на стіл чи ліжко- і вуаля ваш задній прохід вільний для палки швабри.(анус-дірка в дупі)
Не дякуйте, мені було огидно це писати.
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07.06.2025 15:12 Ответить
Ну цо був персонаж із сілделців. Постійних клієнтів турячки (він має авторитет на тюрячкі, він не "принижений пЄтух" це точно.
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07.06.2025 15:07 Ответить
 
 