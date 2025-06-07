Российский пленный капитан-лейтенант пошел на войну, чтобы восстановиться на морской службе: "Я был командиром корабля". ВИДЕО
Капитан-лейтенант Мамаев Алексей в 2013 году занимал должность командира тральщика на Черноморском флоте. Тогда его карьера выглядела стабильной, однако после острого конфликта с руководством, он был уволен из Вооруженных сил Российской Федерации по статье. Это, фактически, поставило крест на его военной карьере - по крайней мере, на долгие годы.
Однако в 2024 году, уже в условиях полномасштабной войны России против Украины, Мамаев решил сделать попытку вернуться во флот. По его словам, именно обещания о восстановлении на военно-морской службе и восстановление в офицерском звании стали решающими в принятии решения подписать контракт с Министерством обороны РФ. В составе вооруженных сил агрессора он отправился на войну против Украины, фактически согласившись участвовать в преступной агрессии в обмен на карьерные перспективы.
В интервью, которое опубликовано на ютуб-канале Бутусов Плюс, Мамаев рассказал, что был "готов пройти через все, лишь бы снова вернуться на мостик корабля", сообщает Цензор.НЕТ.
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