Российский пленный капитан-лейтенант пошел на войну, чтобы восстановиться на морской службе: "Я был командиром корабля". ВИДЕО

Капитан-лейтенант Мамаев Алексей в 2013 году занимал должность командира тральщика на Черноморском флоте. Тогда его карьера выглядела стабильной, однако после острого конфликта с руководством, он был уволен из Вооруженных сил Российской Федерации по статье. Это, фактически, поставило крест на его военной карьере - по крайней мере, на долгие годы.

Однако в 2024 году, уже в условиях полномасштабной войны России против Украины, Мамаев решил сделать попытку вернуться во флот. По его словам, именно обещания о восстановлении на военно-морской службе и восстановление в офицерском звании стали решающими в принятии решения подписать контракт с Министерством обороны РФ. В составе вооруженных сил агрессора он отправился на войну против Украины, фактически согласившись участвовать в преступной агрессии в обмен на карьерные перспективы.

В интервью, которое опубликовано на ютуб-канале Бутусов Плюс, Мамаев рассказал, что был "готов пройти через все, лишь бы снова вернуться на мостик корабля", сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупанты все чаще прибегают к штурмам на мотоциклах и багги на Волчанском направлении. ВИДЕО