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Российский пленный капитан-лейтенант пошел на войну, чтобы восстановиться на морской службе: "Я был командиром корабля". ВИДЕО

Капитан-лейтенант Мамаев Алексей в 2013 году занимал должность командира тральщика на Черноморском флоте. Тогда его карьера выглядела стабильной, однако после острого конфликта с руководством, он был уволен из Вооруженных сил Российской Федерации по статье. Это, фактически, поставило крест на его военной карьере - по крайней мере, на долгие годы.

Однако в 2024 году, уже в условиях полномасштабной войны России против Украины, Мамаев решил сделать попытку вернуться во флот. По его словам, именно обещания о восстановлении на военно-морской службе и восстановление в офицерском звании стали решающими в принятии решения подписать контракт с Министерством обороны РФ. В составе вооруженных сил агрессора он отправился на войну против Украины, фактически согласившись участвовать в преступной агрессии в обмен на карьерные перспективы.

В интервью, которое опубликовано на ютуб-канале Бутусов Плюс, Мамаев рассказал, что был "готов пройти через все, лишь бы снова вернуться на мостик корабля", сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19674) интервью (232) Бутусов Юрий (4384) пленные (2172)


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Який же романтичний рашист попався. Згодний на все "заради моря".
Певне спеціально розкручують піарно цього полоненого, щоби обміняти на когось конкретного з наших.
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07.06.2025 14:07 Ответить
цементні чобоття і на дно
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07.06.2025 14:10 Ответить
То хто йому доктор! - готовий убивати за поновлення на службі
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07.06.2025 14:08 Ответить
Счас заплАчу! 🤣 ДУрні не мають права вижити у цій війні - це було б несправедливо!
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07.06.2025 14:10 Ответить
Видно что он руски , на азиата похож..
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07.06.2025 14:10 Ответить
Всегда противно наблюдать и слушать как эти отбросы даже в своем, подлом и рашистском, обществе пытаются себя оправдать... Просто твари, нет "русских", есть ТВАРИ. После нашей победы там, на параше, должно быть гетто и должны отрабатывать не только за Украину, а и за другие страны. Начиная с Финляндии. А совок именно на них напал первыми.
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07.06.2025 14:12 Ответить
Пятнадцять чєловєк на місток кора ***, йоххо та бутилка (рому)
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07.06.2025 14:14 Ответить
А кому не *****? Взагалі всі ці золкіни і решта дибілів працюють на русню. Показуючи як добре тут до них відносяться, русня дивиться і така а ****, піду получу лямчик рублів і в поло здамся, а там хохли ще й грошей дадуть і накормлять... дибіли *****
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07.06.2025 14:15 Ответить
Чого його не вбили? і на_ху_я оце все кіно?
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07.06.2025 14:46 Ответить
 
 