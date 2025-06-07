Російський полонений капітан-лейтенант пішов на війну, щоб поновитися на морській службі: "Я был командиром корабля". ВIДЕО

Капітан-лейтенант Мамаєв Олексій у 2013 році обіймав посаду командира тральщика на Чорноморському флоті. Тоді його кар’єра виглядала стабільною, однак після гострого конфлікту з керівництвом, він був звільнений зі Збройних сил Російської Федерації за статтею. Це фактично поставило хрест на його військовій кар’єрі — принаймні на довгі роки.

Проте у 2024 році, вже в умовах повномасштабної війни Росії проти України, Мамаєв вирішив зробити спробу повернутись до флоту. За його словами, саме обіцянки про поновлення на військово-морській службі та відновлення в офіцерському званні стали вирішальними у прийнятті рішення підписати контракт із Міністерством оборони РФ. У складі збройних сил агресора він вирушив на війну проти України, фактично погодившись брати участь у злочинній агресії в обмін на кар’єрні перспективи.

В інтерв’ю, яке опубліковане на ютуб-каналі Бутусов Плюс, Мамаєв розповів, що був "готовий пройти через усе, аби знову повернутися на місток корабля", повідомляє Цензор.НЕТ.

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