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Російський полонений капітан-лейтенант пішов на війну, щоб поновитися на морській службі: "Я был командиром корабля". ВIДЕО

Капітан-лейтенант Мамаєв Олексій у 2013 році обіймав посаду командира тральщика на Чорноморському флоті. Тоді його кар’єра виглядала стабільною, однак після гострого конфлікту з керівництвом, він був звільнений зі Збройних сил Російської Федерації за статтею. Це фактично поставило хрест на його військовій кар’єрі — принаймні на довгі роки.

Проте у 2024 році, вже в умовах повномасштабної війни Росії проти України, Мамаєв вирішив зробити спробу повернутись до флоту. За його словами, саме обіцянки про поновлення на військово-морській службі та відновлення в офіцерському званні стали вирішальними у прийнятті рішення підписати контракт із Міністерством оборони РФ. У складі збройних сил агресора він вирушив на війну проти України, фактично погодившись брати участь у злочинній агресії в обмін на кар’єрні перспективи.

В інтерв’ю, яке опубліковане на ютуб-каналі Бутусов Плюс, Мамаєв розповів, що був "готовий пройти через усе, аби знову повернутися на місток корабля", повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупанти дедалі частіше вдаються до штурмів на мотоциклах і багі на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17825) інтерв’ю (223) Бутусов Юрій (3616) полонені (2296)


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Який же романтичний рашист попався. Згодний на все "заради моря".
Певне спеціально розкручують піарно цього полоненого, щоби обміняти на когось конкретного з наших.
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07.06.2025 14:07 Відповісти
цементні чобоття і на дно
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07.06.2025 14:10 Відповісти
То хто йому доктор! - готовий убивати за поновлення на службі
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07.06.2025 14:08 Відповісти
Счас заплАчу! 🤣 ДУрні не мають права вижити у цій війні - це було б несправедливо!
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07.06.2025 14:10 Відповісти
Видно что он руски , на азиата похож..
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07.06.2025 14:10 Відповісти
Всегда противно наблюдать и слушать как эти отбросы даже в своем, подлом и рашистском, обществе пытаются себя оправдать... Просто твари, нет "русских", есть ТВАРИ. После нашей победы там, на параше, должно быть гетто и должны отрабатывать не только за Украину, а и за другие страны. Начиная с Финляндии. А совок именно на них напал первыми.
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07.06.2025 14:12 Відповісти
Пятнадцять чєловєк на місток кора ***, йоххо та бутилка (рому)
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07.06.2025 14:14 Відповісти
А кому не *****? Взагалі всі ці золкіни і решта дибілів працюють на русню. Показуючи як добре тут до них відносяться, русня дивиться і така а ****, піду получу лямчик рублів і в поло здамся, а там хохли ще й грошей дадуть і накормлять... дибіли *****
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07.06.2025 14:15 Відповісти
 
 