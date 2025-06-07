Окупанти дедалі частіше вдаються до штурмів на мотоциклах і багі на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку росіяни дедалі частіше вдаються до штурмів на мотоциклах і багі. Один з таких епізодів зафіксували бійці бригади "Форпост": групи противника на великій швидкості намагалися прорватися до позицій оборонців, але за лічені секунди вони опинилися під прицільним ударом операторів FPV-дронів.

Ці спроби проривів відбуваються цілодобово. Окупанти прагнуть використати фактор швидкості та раптовості, аби дезорієнтувати українських захисників і завдати удару по укріпленнях, повідомляє Цензор.НЕТ.

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