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Окупанти дедалі частіше вдаються до штурмів на мотоциклах і багі на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку росіяни дедалі частіше вдаються до штурмів на мотоциклах і багі. Один з таких епізодів зафіксували бійці бригади "Форпост": групи противника на великій швидкості намагалися прорватися до позицій оборонців, але за лічені секунди вони опинилися під прицільним ударом операторів FPV-дронів.

Ці спроби проривів відбуваються цілодобово. Окупанти прагнуть використати фактор швидкості та раптовості, аби дезорієнтувати українських захисників і завдати удару по укріпленнях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили 2 замасковані гаубиці Д-30 та їхній артилерійський розрахунок на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17825) Держприкордонслужба ДПСУ (6139) знищення (7562)


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птєнци залдостанова
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07.06.2025 11:50 Відповісти
Раллі в один кінець
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07.06.2025 11:51 Відповісти
********* лапті з тими мотоциклами!
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07.06.2025 12:04 Відповісти
Одноразових орків, ****** посадив на колесо?
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07.06.2025 12:05 Відповісти
 
 