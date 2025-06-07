Прикордонники знищили 2 замасковані гаубиці Д-30 та їхній артилерійський розрахунок на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Прикордонники виявили та знищили дві замасковані 122-мм гаубиці Д-30 та їх артилерійський розрахунок на Запорізькому напрямку. Удар було завдано FPV-дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

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